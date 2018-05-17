Diriliş Ertuğrul 118. son bölüm izle: Ertuğrul, Noyan'ı neden kurtardı? (Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Halime, Kayı Obası’nda toprağa verilmiş ve Ertuğrul bunun üzerine bir süre yalnız kalmak istemişti. Osman’a bir süt anası bulunabilmesi için civar obalara alplar gönderilmişti. Ancak uygun bir süt anası bulunamamıştı. Ertuğrul, ormanlık alanda evladını yeni kaybetmiş olan Sugay Hatun’a rastlamış ve onu Kayı Obası’na gelip Osman’ın süt anası olmaya ikna etmişti. Noyan, ilk hamlesini yapmış ve önce Ahmet’in sonra da Almıla ile birlikte Tekfur Kritos’un canını almıştı. Almıla ise tekfurun kellesini Ertuğrul’a getirmiş ve onun güvenini kazanmıştı. Bu sırada alplar da Ahmet’in cenazesini getirmiş ve herkes büyük bir şok yaşamıştı.

Diriliş Ertuğrul 118. son bölümü ile izleyiciyi TRT 1 ekranına kilitlemeyi başardı. Savaş sahneleri, heyecan dolu son bölüm sonrasında Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı kontrol edilmeye başlandı. Diriliş Ertuğrul 118. son bölümde Noyan, ilk önce Sultan Gıyasettin'in huzuruna çıkar. Noyan, Sultan'dan Ögeday Han'a itaat etmesini ister. Sultan, bunu bir şartla kabul ettiğini söyler. O da Ertuğrul Bey'in elçisi olarak Ögeday'ın yanına gitmesidir. İki eski düşman yine karşı karşıya gelir. Obaya gelen Noyan, Ertuğrul Bey,'e Sultan'ı emrini iletir. Mecburi bir yolculuğa çıkan kervana yolda bizanslılar saldırır. Bu saldırı sırasında Ertuğrul Bey, Noyan'a arkadan saldıran birisini attığı mızrak ile öldürür ve Noyan'ın hayatını kurtarır. Peki Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul 118. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 118. son bölümü izle

NOYAN'IN SULTAN İLE GÖRÜŞMESİ

Halime’nin vefatının ardından aç kalan Osman, sıhhatine kavuşabilecek mi? Sultan Gıyaseddin, Ertuğrul’u Ögeday’a ne amaçla elçi olarak gönderecek? Ertuğrul’u bekleyen bu çetin vazifenin sonu nereye varacak? Almıla, amacı doğrultusunda neler yapacak? Tekfur Kritos’un ardından Kayı Obası’nın başına kim musallat olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul son bölümü, özellikle final sahnesi ile nefesleri kesti. Osman'ın süt annesi olan Sugay Hatun'un kaçırıldığı sahne ve Ertuğrul Bey'in Noyan'ı ölümden kurtardığı an heyecanla izlendi. Sezon finaline doğru hızla giden Diriliş Ertuğrul dizisinde son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Fakat henüz yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul 119. yeni bölüm fragmanı çıktığı zaman sitemizden sizlerle paylaşacağız. Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

