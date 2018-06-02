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Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı: Osmanlı Devleti müjdesi! (Diriliş Ertuğrul sezon finali fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 02.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı yani Diriliş Ertuğrul 4. sezon final fragmanı yayınlandı. TRT 1'de ekrana gelen ve Osmanlı Devleti kuruluşu öncesinde Ertuğrul Bey'in ve Kayı Obası'nın tarihini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisi 4. sezon finalini yapıyor. Son bölümde Noyan'ın elinde kurtulan Ertuğrul Bey, Almila'nın Noyan'ın bacısı olduğunu öğreniyor. Osman'ın hayatı tehlikededir. Peki Diriliş Ertuğrul sezon finalinde neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul devam edecek mi?

Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı: Osmanlı Devleti müjdesi! (Diriliş Ertuğrul sezon finali fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümle ile sezon finali yapacak olan Diriliş Ertuğrul hayranları, dizinin nasıl devam edeceğini, Diriliş Ertuğrul mu yoksa Diriliş Osman mı olacak merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı tarafından yapılan konu ile ilgili açıklama haberimizde. Diriliş Ertuğrul son bölümde Ögeday'ın ani ölümü sonrasında Noyan tarafından yakalanan Ertuğrul Bey, alplerinin yetişmesi ile kurtulur. Fakat Ertuğrul Bey, Almila'nın Noyan'ın kızkardeşi olduğunu ve çocuklarının hayatının tehlikede olduğunu öğrenmişti. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey, Osmanlı Devleti müjdesini veriyor. İbn-i Arabi'nin "İmdi büyük fetihlere atılacak adımların eşiğindesiniz" sözleri dikkat çekiyor. İşte Diriliş Ertuğrul sezon finali fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 121 YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizide hayatını anlattığı Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'teki türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bozdağ, Ertuğrul Gazi'nin tarihin kaderini değiştiren destansı bir kahraman olduğunu söyledi. Bozdağ şu ifadeleri kullandı: "Onun Kayılarla yapmış olduğu uzun yolculuk bin yıl sonra devam eden bir hikayenin ilk başlangıç noktası. Hikayenin başlangıç noktasında büyük hoca destansı kahramanın kabrini ziyaret etmekten dolayı çok mutluyum. Daha evvel aslında şöyle bir düşüncem vardı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNALE YAKLAŞTI

Ertuğrul Gazi'yi artık Diriliş Ertuğrul yavaş yavaş böyle geçiş aşamasında tam sonlarına doğru ziyaret etmek istiyordum. Hikayeyi bitirdim. İnşallah sana layık olabilecek bir hikaye yazmışımdır, yapmışızdır, çekmişizdir. Af dilemeye geldim. Destur almaya geldik. Şekli bir ruhi iç dünyamda kendi kendime düşünüyordum. Bugün nasip oldu. Diriliş Ertuğrul'un sezon finaline doğru ziyarette bulunduk"

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul ve Noyan, vazife için birlikte yola çıkmak zorunda kalmışlardı. Bu yolculukta onlara tuzak kuran Romanos’un cezası, Ertuğrul tarafından kesilmişti. Vuruşmada yara alan Bamsı ise, bir müddet sonra iyileşmiş ve yola Ertuğrul Bey’le devam etmişti. Sugay Hatun kaçırılmış ancak bir müddet sonra Günalp onu kurtarmayı başarmıştı. Almıla da bu meselede yardımcı olmuş ve bu sayede güven kazanmıştı. Ertuğrul, Moğol Han’ı Ögeday’ın karşısına çıkmış ve Ögeday’ın ona tabi olma isteğini kabul etmişti. Bunu hiç beklemeyen Noyan, oldukça şaşırmıştı.

Ögeday Han, kendisine tabi olan Ertuğrul Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Ertuğrul, Ögeday’a tabi olduktan sonra nasıl bir yol izleyecek? Tüm bunlar yaşanırken nasıl bir haber gelecek?

Almıla’nın hain planları nereye varacak? Günalp, Moğol casuslarını açığa çıkarabilmek için ne yapacak? Ertuğrul’un Ögeday’a tabi olmayı kabul ettikten sonraki hamlesi ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 120. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sezon finaline iki bölüm kala Diriliş Ertuğrul yeni bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul son bölümde Ögeday'ın teklifini kabul eden Ertuğrul, söz verdiği gibi oğlunu vermek için obaya dönmek üzere harekete geçer. Almila'nın Noyan'ın casusu olduğu öğrenilince tez yola çıkarlar. Fakat Noyan, Ertuğrul Bey'e pusu kurar ve tutsak eder. Şimdi Ertuğrul Bey ve Osman'ın hayatı tehlikededir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE

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