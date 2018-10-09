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Diriliş Ertuğrul'a Star TV'nin Erkenci Kuş dizisinden bomba transfer!

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 13:13 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a usta oyuncu Ünal Silver'in ardından şimdi de Star TV'de ekrana gelen Erkenci Kuş'un güzel oyuncusu dahil oldu.

Diriliş Ertuğrul'a Star TV'nin Erkenci Kuş dizisinden bomba transfer!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, Kasım ayının ilk haftasında yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken diziye bomba bir transfer daha yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kadroya dahil edilen usta oyuncu Ünal Silver'in ardından şimdi de Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'tan bir oyuncu diziye katıldı.

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Erkenci Kuş'ta Can Divit’in (Can Yaman) sevgilisi Polen’i oynayan Kimya Gökçe Aytaç'ın artık Diriliş Ertuğrul'da rol alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun sevilen dizinin 5. sezonunda Evdokya karakterine hayat vereceği bildirildi.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN UMUT BEY'i ÜNAL SİLVER

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un önceki gün de kadrosuna usta oyuncu Ünal Silver dahil olmuştu. Haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyuran Silver'in, dizide Umur Bey karakterine hayat vereceği öğrenilmişti.

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HANDE SORAL DA KADRODA

Yine geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, Vatan Gazetesi yazarı Oya Doğan'a konuşmuş ve Hande Soral'ın dizide Ertuğrul Bey'in aşık olacağı kızı oynayacağı müjdesini vermişti.

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KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KİMDİR?

Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı.

Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.


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