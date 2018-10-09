Diriliş Ertuğrul'a Star TV'nin Erkenci Kuş dizisinden bomba transfer!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, Kasım ayının ilk haftasında yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken diziye bomba bir transfer daha yapıldı. Geçtiğimiz günlerde kadroya dahil edilen usta oyuncu Ünal Silver'in ardından şimdi de Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'tan bir oyuncu diziye katıldı.

KİMYA GÖKÇE AYTAÇ KİMDİR?

Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı.

Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.



