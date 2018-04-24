Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul dizisi her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

“Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde Selçuklu Devleti'nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul'a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek'in tüm adamlarını öldürdü.

Kaçmaya çalışan Köpek'i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey'in Saadettin Köpek'in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan'ı öldürttüğünü de itiraf etti. 'O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin' diyen Köpek'e Günalp Bey 'Bunun bedelini ödeyeceksin' dedi. Ertuğrul Bey'e seslenen Günalp, 'Bu it senin pusatının hakkıdır' dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek'in başını keserek öldürdü.