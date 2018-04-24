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Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm ne zaman?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 20:34 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin hayranlarına üzücü bir haber geldi. Dizinin resmi Twitter hesabından bu hafta yeni bölümün yayınlanmayacağı duyuruldu. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Diriliş Ertuğrul bu hafta neden yok? Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm ne zaman?

Diriliş Ertuğrul dizisi her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

“Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde Selçuklu Devleti'nin başına geçmek isteyen Saadettin Köpek, Ertuğrul'a tuzak kurdu. Ancak Ertuğrul ve alpleri Köpek'in tüm adamlarını öldürdü.

Kaçmaya çalışan Köpek'i ise Ertuğrul yakaladı ve ikili arasında kılıçlar çekildi. Günalp Bey'in Saadettin Köpek'in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anladı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan'ı öldürttüğünü de itiraf etti. 'O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul'u öldüreceksin' diyen Köpek'e Günalp Bey 'Bunun bedelini ödeyeceksin' dedi. Ertuğrul Bey'e seslenen Günalp, 'Bu it senin pusatının hakkıdır' dedi ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kaldı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek'in başını keserek öldürdü.

Saadettin Köpek’in zulmüne maruz kalmamak için saraydan ayrılan Gıyaseddin ve Mahperi, Ertuğrul’un tavsiyesi üzerine Kayı Obası’na gelmişti. Ertuğrul ise, Köpek’in askerlerinin ele geçirdiği Kamyeri’yi kurtarmayı başarmıştı. Sonrasında Ertuğrul’un planı sayesinde Hüsameddin Karaca ve Togan, Köpek’in güvenini kazanmıştı.

Obada ise Hafsa, gebeliğinden ötürü rahatsızlanmış ve Mahperi’nin önerisiyle Konya’ya şifahaneye gönderilmişti. Ahmet, imparatorun ordu vereceği haberini Kritos’a vermişti. Kamyeri’nin Ertuğrul tarafından kurtarıldığını öğrenen Köpek, öfkeden deliye dönmüştü. Marya ise Aydoğmuş’a gönderilecek bilgiyi verdiği sırada, Ahmet onun casusluk yaptığını öğrenmişti. Aydoğmuş, Günalp’ın gidişiyle meydanı boş bulmuş ve sultanla anasını öldürmek için, askerleriyle obaya saldırmıştı. Ertuğrul ise ulak kılığında Köpek’in otağına girmeyi başarmış ancak karşısında Günalp’ı bulmuştu…

Ertuğrul’un Günalp ve Köpek’le olan hesaplaşmasında neler yaşanacak? Ertuğrul ve alplar, hedeflerine ulaşıp Köpek’in ordugâhından sağ salim çıkabilecekler mi? Ahmet, Tekfur Kritos’u obaya saldırmamak hususunda oyalayabilecek mi? Obaya yapılan saldırı bertaraf edilebilecek mi? Mahperi ile Hayme ve Halime arasında neler yaşanacak? Gıyaseddin ve Mahperi, saraya dönebilecekler mi?

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