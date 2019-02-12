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Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Gündoğdu Bey geri mi dönüyor?

DİZİ HABERLERİ  | 12.02.2019 22:36 | Son Güncelleme

TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan devam ediyor. Her hafta reyting rekorları kıran dizide Gündoğdu karakteriyle rol alan ve senaryo gereği veda eden Kaan Taşaner, diziye tekrar dönmek için yapım ekibiyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Gündoğdu Bey geri mi dönüyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey karakteriyle ekrana gelen oyuncu Kaan Taşaner, senaryo gereği diziden ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet eden Kaan Taşaner, “Bildiğiniz gibi 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden ayrılmıştım, tekrar dönüş yapabilirim. Şu an net bir şey yok, görüşmeler devam ediyor, bakalım bekleyip göreceğiz” dedi.
Kaan Taşaner

KAAN TAŞANER KİMDİR?
Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Oyuncu Sacide Taşaner annesidir. 17 yaşında Antalya'da iken bir tiyatro topluluğunun kurslarına katıldı.

Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.

2004 yılında "Büyük Buluşma" adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı.

Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Seda Güven, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.

2012 yılında "Kuzey Güney" adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Merve Boluğur, Mustafa Avkıran, Semra Dinçer, Zerrin Tekindor, Hale Soygazi, Bade İşçil ile birlikte oynadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Taşaner Diriliş Ertuğrul

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ver gazı, ver gazı, ver coşkuyu, ver mehteri... eşi doğum ve amerikan vatandaşlığı için Amerika'ya gider ama olsun önemli değil sen necip türk halkının gönlünü serinletiyorsun ya sana herşey helal ! TRT'den kazandıkların yetmezse bir emekli maaşım var gerekirse onu da sana veririm.
bombaa gibi olur... Oyunculuğunu çok seviyorum
trt katkı payı vergilerden az daha cukkalayacak
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