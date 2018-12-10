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Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Diziye geri dönüyor!

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2018 19:43 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da sürpriz bir karakter geri geliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun eşi Selcan Hatun karakterini canlandıran Didem Balçın, bu hafta yeni bölümden itibaren Diriliş Ertuğrul'a kaldığı yerden geri dönecek.

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! Diziye geri dönüyor!

Dizinin birinci ve ikinci sezonunda Selcan Hatun karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Didem Balçın, cevval ve gözü açık kadın kimliğiyle Kayı obasına geri dönerek izleyiciyi ekrana kitlemeye hazırlanıyor.

ÇOCUKLARI VE OBASINI ALIP KAYI'YA GELİYOR
Türkiye'nin en çok izlenen, dünyada 85 ülkeyi aşan 3 milyar izleyici kitlesine sahip, yapımcı ve senaristliği Mehmet Bozdağ imzası taşıyan Diriliş Ertuğrul dizisinde, bu hafta çarpıcı bir gelişme izleyicileri bekliyor. Ertuğrul Bey'in ağabeyi Gündoğdu'nun hatunu Selcan, beyi Moğollarla mücadele etmek için kardeşleriyle beraber dağa çekilince, çocukları ve obasını alıp Kayı'ya geliyor.

Diriliş Ertuğrul

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gündüz, Irene sayesinde İlbilge'nin elinden kurtulmuş ve kaleye gitmişti. Ertuğrul, Kara Bela ve adamlarını alt etmiş ancak Kara Bela Dragos'la ilgili konuşmadan kendini öldürmüştü. Turgut, sandık ve anahtarın yanı sıra, Evdokya'dan Dragos'la ilgili sırrın olduğu kolyeyi alıp tekfura götürüp içindeki sırrı öğrenmesini istemişti. Tüm bu meselelerin üzerine Emir Bahaeddin, hana gelmiş ve Ertuğrul'dan Gündüz'ü yargılanmak üzere getirmesini istemişti. Ertuğrullara Gündüz'ün yerini haber veren Covan ise ifşa olmaması için Dragos tarafından öldürülmüştü. Onun öldürüldüğü yere gelen Bamsı da Dragos tarafından hançerlenip yaralanmıştı. Turgut, tekfurla görüşmüş ve kolyedeki sırrı bulması için ona kolyeyi emanet etmişti. Tekfur ise bu sırrı öğrendiği anda Lais tarafından öldürülmüştü. Ertuğrul, tekfurun öldürüldüğünü, Gündüz'ün ise kalede tutulduğunu öğrenmişti. Bunun üzerine Lais ile görüşmek için kaleye gitmiş ve Lais ondan Gündüz için fidye istemişti. Aynı zamanda Gündüz'ü fidye vererek almak isteyen İlbilge de buraya gelmişti.

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