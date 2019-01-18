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Diriliş Ertuğrul'da Dragos'tan Ertuğrul Bey'e hain tuzak! Diriliş Ertuğrul 132. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 18.01.2019 00:34 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 132. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Dragos'un hain planı damga vuracak. Yeni bölüm fragmanında Dragos'un 'Dragos'un 'Ertuğrul'u öldüreceğim.Bugün Ertuğrul'un eceliyim' sözleri dikkat çekiyor. Ertuğrul Bey'in arkasından gelerek hançerini çeken Dragos ne yapacak? Ertuğrul Bey saldırıdan nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Ertuğrul Bey evleniyor mı? İşte 132. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 23 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 132. yeni bölümünde ilginç gelişmeler yaşanacak. Ertuğrul Bey ile İlbilge Hatun'un evleneceğini öğrenen Osman, babasına bu evliliği soruyor.

Babasının İlbilge Hatun ile evleneceğini öğrenen Osman, bu durumun şokuyla babasının yanına gitmiştir. Bu durum karşısında İlbilge Hatun'un karşısına dikilen Osman, bunun bir oyun olduğunu düşünmektedir. Diğer taraftan Sırma da İlbilge Hatun'un bu evliliği yapmasına karşı çıkmaktadır. İlbilge Hatun'un ise Ertuğrul Bey'e 'Otağında bana yer vermek istersin. Peki gönlünde de yer var mı?' sözleri dikkat çekiyor.

DRAGOS ERTUĞRUL BEY'E SALDIRIYOR
Albastı ise Ertuğrul Bey'i öldürmek için direktif almıştır. Ancak, Ertuğrul Bey bu durumun farkındadır. Dragos ise Ertuğrul Gazi'nin eceli olduğunu söylüyor. 'Ertuğrul'u öldüreceğim.Bugün artık ne Zangoç'um ne de komutan Dragos. Bugün Ertuğrul'un eceliyim' diyen Dragos hançerini çekerek Ertuğrul Bey'e saldırmak istiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul, İlbilge’yi kurtarmak için Uranos’un teklifini kabul ettiğini söylemiş ve istediği altınlarla malzemeleri kaleye getirmişti. Malzeme sandıklarının içinden çıkan Turgut ve Beybolat, İlbilge’yi kurtarmış, bunu öğrenen Uranos da Ertuğrul’un boğazına hançerini dayamıştı. Ertuğrul kaleden çıkmak için ne yapacak?

Ertuğrul, Uranos’a Moğol altınlarını ele geçirme teklifi yapmıştı. Dragos bu konuda ne karar verecek? Uranos’tan ne yapmasını isteyecek?

İlbilge, Ertuğrul sayesinde kaleden kurtarılmıştı. Beybolat, onu Emir Bahaeddin ile evlendirmek istiyordu. İlbilge, Emir Bahaeddin ile evlenecek mi? Ertuğrul ise Beybolat’tan Sırma’yı isteyecek mi?

Hain olduğu düşünülen Mikis ve Tara’nın akıbeti ne olacak? Dragos’un gizli örgütlenmesi çökertilebilecek mi? Ertuğrul, kurduğu oyunda muvaffak olup tüm düşmanlarından intikamını alabilecek mi?

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