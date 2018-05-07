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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık fotoğrafı olay oldu

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicinin kafasında soru işareti uyandırdı.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği son bölümde Halime Sultan hayatını kaybetti. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan diziyle ilgili sosyal medyada dolaşan fotoğraf kafaları karıştırdı.

Yeni diziyle birlikte Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı konuşuluyordu.

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KAFA KARIŞTIRAN FOTOĞRAF

Medya kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Halime Sultan'ın ölümünden sonra süreç hızlandırılacak ve Osman Bey dönemine geçilecek. Osman Bey'i kimin canlandıracağı belirsizliğini korurken Ertuğrul'un yaşlılık dönemine ait olduğu konuşulan fotoğraf büyük ilgi gördü.

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Diriliş Ertuğrul 117 bölüm Diriliş Ertuğrul

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