Diriliş Ertuğrul'da Gündüz Alp'e ne olacak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'un 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'da heyet geliyor. Yeni bölümde Gündüz Alp'in başına nelerin geleceği merak konusu olurken, Ertuğrul Bey ise oğlunu korumak için harekete geçiyor. Dragos'un peşinden giden Ertuğrul Bey, bir yandan da Gündüz Alp'in canını korumak için mücadele ediyor. Ertuğrul Bey'in 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım' sözleri dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...