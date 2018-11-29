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Diriliş Ertuğrul'da Gündüz Alp'e ne olacak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.11.2018 23:16 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 126. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 5 Aralık Çarşamba ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Gündüz Alp yargılanmak üzere Konya'ya götürülmek isteniyor. Ertuğrul Bey'un 'Ah Gündüz. Sen kaçtıkça bütün belalar üzerine yapışır' sözleri dikkat çekiyor. Oğlu Gündüz Alp'in yaşamı için Ertuğrul Bey, Konya'dan gelenlere rest çekerek, 'Oğlumun kılına zarar gelirse bu kaleyi başına yıkarım' diyor. İşte Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı.

Diriliş Ertuğrul'da Gündüz Alp'e ne olacak? Diriliş Ertuğrul 126. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'un 126. yeni bölüm fragmanında Gündüz Alp'i yargılamak için Konya'da heyet geliyor. Yeni bölümde Gündüz Alp'in başına nelerin geleceği merak konusu olurken, Ertuğrul Bey ise oğlunu korumak için harekete geçiyor. Dragos'un peşinden giden Ertuğrul Bey, bir yandan da Gündüz Alp'in canını korumak için mücadele ediyor. Ertuğrul Bey'in 'Oğlumun kılına zarar gelirse o kaleyi başına yıkarım' sözleri dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı...

Umur Bey’in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos’u bulabilecek mi? Dragos’un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi?

Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf edip Söğüt’ün huzur ve emniyetini tesis edebilecek mi?

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