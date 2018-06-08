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Diriliş Ertuğrul'da şaşırtan ayrılık! Almıla Hatun veda etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un sezon finalinde 'Almıla Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Gönül Nagiyeva, senaryo gereği öldürüldü

Diriliş Ertuğrul'da şaşırtan ayrılık! Almıla Hatun veda etti

'Diriliş Ertuğrul'un sezon finali bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı. 'Almıla Hatun' karakterine hayat veren Gönül Nagiyeva, senaryo gereği diziye veda etti.

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SAVAŞÇI KADIN ROLÜYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

'Ertuğrul'un düşmanı 'Noyan'ın kız kardeşi 'Alangoya' (Almıla Hatun) karakterini canlandıran Nagiyeva, sezon finali yapan diziye 116'ıncı bölümde dahil oldu ve savaşçı kadın rolüyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttıDiriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

DİZİYE NASIL VEDA ETTİ?

Dizinin 121'inci bölümünde; Noyan'ın kız kardeşi olduğu açığa çıkan Almıla Hatun, Ertuğrul ve annesi 'Hayme Hatun' tarafından tuzağa çekilir. Kendisinin deşifre olduğunu anlayan Almıla Hatun, elinde hançerle Hayme Hatun'a yaklaşır. Tam o sırada 'Ertuğrul' içeri girer. Almıla Hatun birden duraksar ve Hayme Hatun, kılıçla Almıla Hatun'u öldürür. Dizide oynadığı düşman Moğol ajanı karakterinden dolayı birçok izleyicinin nefretini toplayan Almıla Hatun, gösterdiği oyunculuk performansıyla beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Almıla Hatun Diriliş Ertuğrul

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