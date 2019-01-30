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Diriliş Ertuğrul'da şok suikast! Ertuğrul Bey nasıl kurtulacak? Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2019 03:23 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul dizisinin 133. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde, Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkesi şoke ediyor. Dragos ise Ertuğrul Bey'e suikast düzenliyor. Peki Ertuğrul Bey suikastten nasıl kurtulacak? İşte Diriliş Ertuğrul 133. yeni bölüm fragmanları ve özeti.

Diriliş Ertuğrul dizisinin 133. yeni bölümü 30 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Yeni bölümde Ertuğrul Bey'in oğlu Osman'la konuşması dikkat çekiyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.

Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.

Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?

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