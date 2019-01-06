Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Yeni bölüm neden yok?

Diriliş Ertuğrul dizisi ekranlara bir hafta ara veriyor. Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 16 Ocak çarşamba günü yayınlanacak. Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 131. BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey hamlesini yaptı. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrtul 131.bölüm fragmanı yine nefes kesti.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?