Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! Efsane karakter geri dönüyor

TRT ekranlarının reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak 109. bölümünde kıyamet kopuyor. Sultan Alaaddin'in ölümünün ardından ipleri ele alan Sadettin Köpek, Ertuğrul Bey ve adamları için idam emri veriyor.

SUNGUR TEKİN GERİ DÖNÜYOR

Yeni bölümdeki en büyük sürpriz ise ağabeyi Sungur Tekin'in obaya geri dönmesi. Fragmanda ağabeyi için verilen idam emrine karşı çıkan Sungur Tekin, "Gerekirse alplerimde sarayı basıp kardeşimi kurtaracağım" diyor.

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