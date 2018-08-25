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Diriliş Ertuğrul oyuncuları Malazgirt kutlamalarında

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 20:14 | Son Güncelleme

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü" etkinliklerinin düzenlendiği alana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Diriliş Ertuğrul oyuncuları Malazgirt kutlamalarında

Okçular Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından "Bamsi" karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, "Turgut Alp" karakterini canlandıran Cengiz Coşkun ve "Dumrul Alp" karakterini canlandıran Edip Zeydan, Ahlat ilçesindeki etkinlik alanına geldi.

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Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncularla ilk önce ok atışlarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Yıldız, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ve Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ile "Ya Hak" diyerek ok attı.

Yıldız, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeniden dirilişine ve ayağa kalkmasına vesile olacak, bu bilinci ve medeniyet şuurunu kuşanacak bir heyetlerinin ve gençliğin bulunduğunu söyledi.

BURADA OLMAKTAN MUTLUYUZ

Bugün Diriliş dizisi ekibinin de Ahlat'a geldiğini belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"İnanıyoruz ki onlar da Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmasında, milli ruhun, medeniyet şuurunun ve tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile oldular. Tarihteki karakterleri bu ülkenin gençliğine örnek olacak ve 'tarihte böyle kahramanlarımız vardı' dedirtecek bir davranış gösterdiler. Bugün de obamızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz, yeni sezonda başarılar diliyoruz. Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması, yeniden büyük Türkiye için Kubbet-ül İslam şehri Ahlat'ta hep birlikte 'Ya Hak' diyelim."

Oyunculardan Nurettin Sönmez ise Bitlis'te bulunmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, "Çünkü Malazgirt Zaferi'nin, Türklerin Anadolu'ya girişinin ve Türk tarihinin yazılışının 947. günü kutlanıyor. O yüzden burada olmaktan mutlu ve heyecanlıyız. Ahlat halkı da bizi çok güzel karşıladı. Böyle bir organizasyona katkıda bulunmak ayrıca bir gurur" dedi.

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Cengiz Coşkun ise etkinliklerin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Her şey çok güzel ve çok heyecanlıyız. Bir şeylere vesile olacak faaliyetlerin içinde bulunmak ve bu uyanışın içerisinde böyle bir coşkuyla karşı karşıya kalmak çok güzel" diye konuştu.

Edip Zeydan ise böyle bir uyanışın başladığı bir coğrafyada bulunmanın önemli olduğunu dile getirdi.

Bu organizasyonların devamının gelmesini temenni eden Zeydan, "Kendi kültür ve değerlerimizi daha yücelterek gençlerimize tanıtmaya devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burada bulunduğumuz için mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz" dedi.

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