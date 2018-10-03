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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

DİZİ HABERLERİ  | 03.10.2018 07:54 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam var mı? TRT 1'de çarşamba akşamları yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni sezon için sabırsız bekleyiş sürerken hayranlarının dizinin bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı merak ediyor. TRT 1 yayın akışını araştıran Diriliş Ertuğrul hayranları, Ekim ayına girdiğimiz günlerde aramalarını daha da yoğunlaştırdı. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni sezona dair detaylar..

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

Diriliş Ertuğrul 5. sezon için bekleyiş sürüyor. TRT 1'den süpriz bir şekilde 122. yeni bölüm fragmanını bekleyen Diriliş Ertuğrul hayranlarını yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediyorlar. Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun Ekim ayında başlayacacağını düşünen sevenleri, 3 Ekim Çarşamba günü TRT 1 yayın akışını kontrol etmeye başladılar. Fakat TRT 1 yayın akışında bu akşam Osmanlı Subayı adlı film televizyonda ilk kez olarak ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul hayranlarını belki bu akşam yayınlanma ihtimali olan yeni bölüm fragmanı ile sevinebilir. Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair son dakika haberleri sizler için haberimizde topladık.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM ÇARŞAMBA

08:50 Böyle Bitmesin
11:00 Misafirim Var
12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 1'de Bugün
14:55 Leyla ile Mecnun
16:50 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
20:00 Türk Sineması "Osmanlı Subayı"
22:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:00 Türk Sineması "Çocuklar"
01:55 Böyle Bitmesin
03:45 Ege'nin Hamsisi
05:45 Yalaza

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI?

Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.

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Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.

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Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Kurtuluş Zeydan, "Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak" dedi.

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Kurtuluş Zeydan, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A Fİ DİZİSİNDEN TRANSFER

Yeni sezon hazırlıkları devam eden TRT'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna Armağan Oğuz da katıldı. Fi, Dağ 2, Börü projelerindeki farklı görüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

“ATAÇ” KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Armağan Oğuz, TRT‘nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul‘da “Ataç” karakterini canlandıracak. Önümüzdeki hafta sete çıkacak olan Oğuz, şu sıralar yeni rolünü için kılıç kullanma eğitimi alıyor.

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