Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam TRT 1 yayın akışında var mı? (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

Diriliş Ertuğrul 5. sezon için bekleyiş sürüyor. TRT 1'den süpriz bir şekilde 122. yeni bölüm fragmanını bekleyen Diriliş Ertuğrul hayranlarını yeni sezon ne zaman başlayacak merak ediyorlar. Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun Ekim ayında başlayacacağını düşünen sevenleri, 3 Ekim Çarşamba günü TRT 1 yayın akışını kontrol etmeye başladılar. Fakat TRT 1 yayın akışında bu akşam Osmanlı Subayı adlı film televizyonda ilk kez olarak ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul hayranlarını belki bu akşam yayınlanma ihtimali olan yeni bölüm fragmanı ile sevinebilir. Diriliş Ertuğrul yeni sezona dair son dakika haberleri sizler için haberimizde topladık. TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM ÇARŞAMBA 08:50 Böyle Bitmesin

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 1'de Bugün

14:55 Leyla ile Mecnun

16:50 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Osmanlı Subayı"

22:20 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:00 Türk Sineması "Çocuklar"

01:55 Böyle Bitmesin

03:45 Ege'nin Hamsisi

05:45 Yalaza DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Merakla beklenen Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. yeni bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz net bir açıklama gelmedi. Fakat geçen sene Diriliş Ertuğrul 4. sezonu, Ekim ayında başlamış, yeni sezon fragmanı da Eylül ayında yayınlanmıştı. Bu sezon için de aynı şekilde olacağı düşünülürse Diriliş Ertuğrul 122. bölüm fragmanı Eylül ayında yayınlanabilir. Diriliş Ertuğrul 5. sezon da Ekim ayı içinde başlayabilir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL MU DİRİLİŞ OSMAN MI? Diriliş Ertuğrul sezon finali ile birlikte yeni sezonda nasıl devam edeceği hayranlarının kafasında sürekli bir soru işareti olarak yer alıyordu. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın dizisinin sezon finaline yaklaştığı günlerde yaptığı açıklama "Yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek" zannı uyandırmıştı. Fakat yeni sezon yayın tarihi yaklaştığı şu sıralarda yapımcılardan gelen açıklama bu soruya kesin cevabı vermiş oldu. Diriliş Ertuğrul'un yapım ekibi, yeni sezonda nasıl bir yol uygulayacaklarını sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı. DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK? Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi. Kurtuluş Zeydan, Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Burak Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını belirten Kurtuluş Zeydan, "Doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor." diyerek Özçivit'in bu sene projede yer almadığını söyledi.