Diriliş Ertuğrul yeni sezon kadrosuna 3 yeni oyuncu daha katıldı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezon çekimleri devam ediyor. Diriliş Ertuğrul, 17 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak

.Diriliş Ertuğrul'da kadroya giren isimler İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız oldu.

Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı.

Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.

ESER KARABİL KİMDİR?

1980 doğumlu Eser Karabil, aslen İzmirli. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ezel ve Karagül gibi dizilerde oynadıkdan sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol aldı. En son Fazilet Hanım ve kızları dizisinde oynadı.

ENİS YILDIZ KİMDİR?

1972 Almanya doğumlu Enis Yıldız, 2 sezondur ekranlarda yer almıyordu. Poyraz Karayel'de Avukat Necdet rolüyle ve Medcezir'de Mithat Civanoğlu rolleriyle tanınıyor. En son Show TV'de Cesur Yürek dizisinde rol almıştı.





