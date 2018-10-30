Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihini TRT açıkladı! Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor?

Diriliş Ertuğrul'un büyük sürpriz ve yeni oyuncularla ekrana gelecek olan 5. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Dizinin hayranları uzun süredir bunu merak ediyordu. Sonunda TRT tarafından Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon 122. bölüm yayın tarihi açıklandı. Haziran ayında final yapan Diriliş Ertuğrul'un sürprizlerle dolu yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba akşamı başlıyor. Hande Soral ve İlker Aksum'u da kadrosuna katan Diriliş'in yeni sezonu, 10 yıllık bir tarih atlamasıyla başlayacak.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON 2. FRAGMANI
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HANDE SORAL HANGİ ROLDE?
Dizide yeni sezonda öne çıkacak bir isim da güzel oyuncu Hande Soral olacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."
DİRİLİŞ'E YENİ SEZONDA ÜÇ SÜRPRİZ İSİM DAHA KATILDI
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezon çekimleri devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen dizinin kadrosuna 3 isim birden katıldı. Diriliş Ertuğrul'da kadroya giren isimler İlker Aksum, Eser Karabil ve Enis Yıldız oldu.
Dizide Yunan komutanı rolüne hayat vereceği konuşulan İlker Aksum, geçen sezon yine aynı yapım şirketinin TRT için hazırladığı "Mehmetçik Kûtül Amare" adlı dönem dizisinin kadrosunda yer almıştı. Canlandırdığı Cox karakterindeki performansıyla beğeni toplayan ödüllü oyuncu, bu sezon ise "Diriliş Ertuğrul"da seyirci karşısına çıkacak.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?
Diriliş Ertuğrul'un 5. sezonu merakla beklenirken TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin ipuçları geldi. İşte Kurtuluş Zeydan'ın Vatan gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları: Dizinin isminin Diriliş Osman Gazi değil bu sene de Diriliş Ertuğrul olacağını söyleyen Zeydan, ''Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt'e yerleşiyor'' dedi.
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