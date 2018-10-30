Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihini TRT açıkladı! Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman, hangi gün başlıyor?

Diriliş Ertuğrul'un büyük sürpriz ve yeni oyuncularla ekrana gelecek olan 5. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Dizinin hayranları uzun süredir bunu merak ediyordu. Sonunda TRT tarafından Diriliş Ertuğrul'un yeni sezon 122. bölüm yayın tarihi açıklandı. Haziran ayında final yapan Diriliş Ertuğrul'un sürprizlerle dolu yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba akşamı başlıyor. Hande Soral ve İlker Aksum'u da kadrosuna katan Diriliş'in yeni sezonu, 10 yıllık bir tarih atlamasıyla başlayacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON 2. FRAGMANI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HANDE SORAL HANGİ ROLDE?

Dizide yeni sezonda öne çıkacak bir isim da güzel oyuncu Hande Soral olacak. Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."