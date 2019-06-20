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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşı kim olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 20.06.2019 21:04 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelecek Diriliş Osman dizisinde, Burak Özçivit'in partnerinin kim olacağı belli oldu.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in rol arkadaşı kim olacak?

Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un ardından aynı yapım firmasının yeni dizisi Diriliş Osman'da Burak Özçivit başrolü üstlenecek.

PARTNERİ BELLİ OLDU
Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak olan Diriliş Osman dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı. Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu.

Burak Özçivit'e TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterine hayat veren Hazal Subaşı olacağı iddia edildi.

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Hazal Subaşı, doğal güzelliğiyle hayranlarından tam not alırken Diriliş Osman'ın yeni oyuncusu olması hayranlarını da sevindirdi.

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Diriliş Osman Burak Özçivit hazal subaşı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birazda sen sömür TRT'yi
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