Diriliş'te Engin Altan Düzyatan için ayrılık kararı verildi! Diziye böyle veda edecek!

TRT'1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul hakkında çıkan haberler izleyicinin kafasını karıştırdı. Başarılı performansı ile alkış toplayan Engin Altan Düzyatan, diziye veda mı ediyor?

Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu.

Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.

Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.