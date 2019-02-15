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Diriliş'te Engin Altan Düzyatan için ayrılık kararı verildi! Diziye böyle veda edecek!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 15.02.2019 09:29 | Son Güncelleme

TRT 1'in olay dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrolu Engin Altan Düzyatan diziye veda ediyor iddiası sosyal medyada günün konusu oldu. Peki Engin Altan Düzyatan diziye nasıl veda edecek, yeni sezonda neler değişecek?

Diriliş'te Engin Altan Düzyatan için ayrılık kararı verildi! Diziye böyle veda edecek!

TRT'1 ekranlarında yaklaşık 3 sezondur fırtınalar estiren ve en çok izlenen dizilerin başında gelen Diriliş Ertuğrul hakkında çıkan haberler izleyicinin kafasını karıştırdı. Başarılı performansı ile alkış toplayan Engin Altan Düzyatan, diziye veda mı ediyor?

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Diriliş dizisi hakkında her gün ortaya değişik iddialar atılıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ve konuşulanı ise başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziye bu sezon veda edeceği oldu.

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Daha sezon başında dizi başlamadan önce kadroya Burak Özcivit'in geleceği, Engin Altan Düzyatan'ın ise dizinin kadrosundan çıkarılacağı günlerce konuşulmuştu. Hatta Burak Özcivit'in o dönem sakallarını uzatması diziye hazırlık olarak yorumlanmıştı.

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Engin Altan Düzyatan'a diziden ayrılacağı iddiaları sorulunca da söylentileri kesin bir dille yalanlamış: Dizi devam ediyor ben de kadrodayım diyerek adeta Burak Özcivit'e gönderme yapmıştı.

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Bu açıklamanın ardından Burak Özcivit ile Engin Altan Düzyatan'ın arası açılmış ikili yanyana hiç görülmemiş ve birbirleri hakkında açıklama yapmaktan kaçmışlardı.

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Diriliş Ertuğrul dizisi için artık son karar verildi. Aynı dizide birlikte rol almak istemeyen Burak Özcivit ve Engin Altan Düzyatan için formül bulundu.

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Yeni sezonda dizinin adı değişecek. Halime Sultan'ın ölümünde olduğu gibi dizide işlenen tarih de değişecek. Ertuğrul Gazi bu sezon sonunda final de ölecek.

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Böylece Engin Altan Düzyatan diziye veda edecek. Gelecek sezon ise Diriliş ya da Kuruluş Osman adıyla devam edecek. Osman Gazi'yi ise Burak Özçivit canlandıracak.

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PEKİ DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU

Dragos'un Ertuğrul Bey'i öldürmek için kurduğu tuzak Moğolların geldiğini öğrenmesi üzerine yine kendisi tarafından bozulmuştu.

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Ertuğrul Bey'i hedef alan bir oka kalkan olup onun canını kurtarmıştı. Herkes Zangoç'un kendini feda ettiğini düşünerek ona minnet duyarken Ertuğrul Bey bu durumdan şüphelenmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan diriliş: ertuğrul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
2 senedir aynı yazı.
Engin altan düz yatan sensin teslim ol suçlusu sensin bir sen var senin içinde ooofff herkes yan düz yatan sensin.
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