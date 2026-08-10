Dış basın Türkiye'deki mağaraların gizemini konuşuyor! 60 bin yıllık şaşırtan keşif

Türkiye'nin güneyinde bulunan Üçağızlı II Mağarası, Afrika'dan Avrasya'ya geçiş güzergahı üzerinde yer alıyor. Beş yıl boyunca sürdürülen kazılarda, mağaranın Neandertaller ve modern insanlar tarafından 20 bin yıldan uzun bir dönem boyunca kullanıldığı ortaya çıktı.

Türkiye, Fransa ve Japonya'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, iki insan grubunun benzer taş aletler kullandığı ve mağmanın doğal koşullarına benzer yöntemlerle uyum sağladığı belirlendi.

AYNI DENİZ KABUKLARINI TOPLAMIŞLAR

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise deniz kabukları oldu. Neandertaller ve modern insanların aynı tür deniz kabuklarını özellikle topladığı tespit edildi.

Besin değeri neredeyse bulunmayan bu kabukların neden toplandığı kesin olarak bilinmiyor. Araştırmacılar, kabukların süs eşyası, takas amacıyla kullanılan nesneler ya da görünümleri nedeniyle değer verilen objeler olabileceğini değerlendiriyor.

Aynı kabuk türünün iki farklı insan grubu tarafından tercih edilmesi ise dikkat çekici bir ihtimali ortaya çıkardı. Buna göre Neandertaller ile modern insanlar arasında kültürel etkileşim yaşanmış veya bölgede ortak bir gelenek gelişmiş olabilir.

60 BİN YILLIK İNSAN FOSİLLERİ BULUNDU

Mağarada ayrıca yaklaşık 50 bin ila 60 bin yıllık modern insan fosilleri ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılara göre bu bulgular, Homo sapiens'in Afrika dışına yayılmaya başladığı kritik dönemle örtüşüyor. Mağarada bulunan insanların, günümüzde Afrika dışındaki nüfusların ortaya çıkmasına katkı sağlayan erken topluluklarla akraba olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir diğer ihtimal ise bu insanların daha erken bir göç dalgasına ait olması ve torunlarının Levant bölgesinde uzun süre yaşamış olması.

NEANDERTALLERLE MODERN İNSANLAR ARASINDA KÜLTÜREL ETKİLEŞİM İHTİMALİ

Üçağızlı II Mağarası'ndaki bulgular, Neandertaller ile modern insanların uzun süre aynı coğrafyada karşılaşmış olabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Araştırmacılar iki grup arasında rekabet ve çiftleşmenin yanı sıra geleneklerin, zevklerin ve sembolik davranışların da paylaşılmış olabileceğini düşünüyor.

Mağaradaki aynı tür deniz kabuklarının kullanılması, Neandertaller ile modern insanların yalnızca aynı ortamı paylaşmadığını, bazı kültürel tercihler konusunda da birbirlerinden etkilenmiş olabileceklerini gösteriyor.