Dış dünyayla teması kesen kabile ortaya çıktı! Bir yerli köye girince...

Peru'da Amazonların derinliklerinde dış dünyayla temastan kaçınarak yaşayan Mashco Piro kabilesi üyelerinin, komşu bir yerli köye girmesi endişe yarattı. Mashco Piro üyeleri, geçtiğimiz günlerde Nueva Oceania köyü yakınlarında görüldü.

Kabileye yakın bölgede bir köprü inşa eden ormancılık şirketinin faaliyetlerinin artmasıyla aynı döneme denk geldiği belirtildi. Aktivist grup Survival International, bu köprünün dış dünyadan kişilere Mashco Piro’nun yaşadığı topraklara daha kolay erişim sağlayabileceğini ve bunun da hem hastalık riskini hem de çatışma ihtimalini artırabileceğini söylüyor.

BAĞIŞIKLIKLARI YOK

Mashco Piro kabilesi, dış dünyayla etkileşimden kaçınarak hem kültürlerini hem de sağlıklarını korumaya çalışıyor. Grubun sıradan bir soğuk algınlığına bile bağışıklığı olmadığından, küçük hastalıklar bile ölümcül olabiliyor.