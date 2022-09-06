EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Etmen eş anlamlısı nedir? Etmen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etmen eş anlamlısı nedir? Etmen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, sahip olduğu kelimeler bakımından oldukça zengindir. Bazı kelimeler başka dillerden Türkçeye geçmiştir. Bazı kelimeler ise Türkçe kökenli olup günümüze kadar ulaşmıştır. Etmen, Türkçe kökenli bir kelimedir. Peki, etmen kelimesinin eş anlamı nedir

Etmen eş anlamlısı nedir? Etmen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etmen kelimesi Türkçe kökenlidir. "Etmek-" fiilinden türeyen etmen, "bir şeyin oluşmasında veya gerçekleşmesinde ki unsur, etken" anlamına gelir. Eski Türkçedeki "ét-" fiil köküne "-mAn" ekinin eklenmesiyle isimleşmiştir. Tarihte bilinen ilk kullanımı, 1942 yılında Felsefe ve Gramer Terimleri adlı kitapta geçmiştir.

Hüzün eş anlamlısı nedir? Hüzün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHüzün eş anlamlısı nedir? Hüzün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etmen kelime anlamı

Kelime anlamı olarak "bir şeyin sonucunu etkileyen ve sonucun ortaya çıkmasında etkili olan güç" anlamına gelir. Etmen kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Bu işi kabul etmesinde önemli birçok etmen vardı.
  • Stresli olmasında ki bir diğer etmen ise kafeindi.

Etmen eş anlamlısı nedir?

Etmen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır:

  • Faktör
  • Amil
Etkili eş anlamlısı nedir? Etkili kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEtkili eş anlamlısı nedir? Etkili kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Şans kesinlikle belirleyici bir faktör.
  • Uzun yaşamasındaki en büyük faktör sağlıklı beslenmesiydi.
  • Bir otel seçerken genellikle konum belirleyici faktördür.
  • Bu işin amillerinden biri olduğu açıkça belliydi.
  • Maç sırasında yaşanan hava muhalefeti, yenilginin ana amili sayılabilir.

Tesir sözcüğü, etmenin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Örnek cümlelerde görüldüğü gibi, bir kelimenin eş anlamlısı kullanıldığında cümlenin anlam bütünlüğü korunmuş olur.

Etki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEtki eş anlamlısı nedir? Etki kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert eş anlamlısı nedir?
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih ne zaman?

YKS ek tercih ne zaman?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

İlginizi Çekebilir

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Asırlardır kullanılıyor: Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.