Etmen eş anlamlısı nedir? Etmen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etmen kelimesi Türkçe kökenlidir. "Etmek-" fiilinden türeyen etmen, "bir şeyin oluşmasında veya gerçekleşmesinde ki unsur, etken" anlamına gelir. Eski Türkçedeki "ét-" fiil köküne "-mAn" ekinin eklenmesiyle isimleşmiştir. Tarihte bilinen ilk kullanımı, 1942 yılında Felsefe ve Gramer Terimleri adlı kitapta geçmiştir.
Kelime anlamı olarak "bir şeyin sonucunu etkileyen ve sonucun ortaya çıkmasında etkili olan güç" anlamına gelir. Etmen kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:
Etmen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır:
Tesir sözcüğü, etmenin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Örnek cümlelerde görüldüğü gibi, bir kelimenin eş anlamlısı kullanıldığında cümlenin anlam bütünlüğü korunmuş olur.