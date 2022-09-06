Etmen eş anlamlısı nedir? Etmen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Etmen kelimesi Türkçe kökenlidir. "Etmek-" fiilinden türeyen etmen, "bir şeyin oluşmasında veya gerçekleşmesinde ki unsur, etken" anlamına gelir. Eski Türkçedeki "ét-" fiil köküne "-mAn" ekinin eklenmesiyle isimleşmiştir. Tarihte bilinen ilk kullanımı, 1942 yılında Felsefe ve Gramer Terimleri adlı kitapta geçmiştir.

Etmen kelime anlamı

Kelime anlamı olarak "bir şeyin sonucunu etkileyen ve sonucun ortaya çıkmasında etkili olan güç" anlamına gelir. Etmen kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Bu işi kabul etmesinde önemli birçok etmen vardı.

Stresli olmasında ki bir diğer etmen ise kafeindi.

Etmen eş anlamlısı nedir?

Etmen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır:

Faktör

Amil

Etmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şans kesinlikle belirleyici bir faktör.

Uzun yaşamasındaki en büyük faktör sağlıklı beslenmesiydi.

Bir otel seçerken genellikle konum belirleyici faktördür.

Bu işin amillerinden biri olduğu açıkça belliydi.

Maç sırasında yaşanan hava muhalefeti, yenilginin ana amili sayılabilir.

Tesir sözcüğü, etmenin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Örnek cümlelerde görüldüğü gibi, bir kelimenin eş anlamlısı kullanıldığında cümlenin anlam bütünlüğü korunmuş olur.



