Diş eti çekilmesi neden olur? Diş eti çekilmesi nasıl tedavi edilir?

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Özge Sönmez, açıkladı!
Diş eti hastalıkları; diş etlerini, dişleri destekleyen kemiği ve dişlerin kemik içinde tutunmasını sağlayan lifleri etkileyen hastalıklardır. Dişler üzerinde bakterilerden oluşan “plak” adını verdiğimiz yumuşak eklentiler ve “tartar” ya da “diş taşı” diye bilinen sert eklentiler; diş eti hastalıklarının nedenleridir. Bu yumuşak ve sert eklentiler; dişler yeterince temiz tutulmadığı, diğer bir deyişle etkin bir biçimde fırçalanmadığında oluşurlar. Diş aralarının; diş ipi ya da ara yüz fırçaları ile temizlenmesi de diş eti sağlığının korunmasında göz ardı edilmemelidir. Bazı diş eti hastalıkları ise genetik olabilir veya genel bir sağlık sorunu, diş eti hastalıklarını daha ileriye götürebilir.
AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ!
Etkili bir diş fırçalama ve diş aralarının temizlenmesi ile bakteriyel plak diş yüzeylerinden uzaklaştırılabilir. Diş taşlarının temizlenmesi ve diş yüzeylerinin parlatılması ise diş hekimi tarafından yapılması gereken bir tedavi biçimidir. Bakteriyel plak ve diş taşları temizlenmediği zaman bu birikim devam eder, dolayısı ile diş eti sorunları da giderek artar. Dişler ve diş etleri arasında “cep” adını verdiğimiz aralıklar oluşur. Bu aralıkların temizlenmesi daha da zor olacağından, eğer hiçbir girişimde bulunulmazsa, diş eti hastalıkları ilerlemesini sürdürür.
Diş eti hastalıkları genellikle iki aşamada kendini gösterir:
Diş eti iltihabı ya da “gingivitis” adı ile bilinen ve diş etlerinde kanama, kırmızılık ve şişme ile kendini gösteren başlangıç aşamasını oluşturan bu durum iyi bir ağız hijyeni ile ortadan kaldırılabilir.
DİŞLERİ ÇAPRAŞIK OLAN KİŞİLER DİKKAT!
Diş eti hastalıkları her yaşta görülebilir, dolayısı ile ağız hijyeni her yaşta önemlidir. Diğer taraftan bazı bireyler diş eti hastalıklarına daha yatkındır. Bazı özel durumlar, örneğin çapraşık dişler ağız hijyenin sağlanmasını güçleştirebilir. Bakteriyel plakta bulunan bakteri türleri bireyden bireye farklılık gösterebilir ve bu farklılık sonucunda bazı bireylerde diş eti sorunları daha yoğun bir biçimde izlenebilir.
Alkol ve sigaranın diş eti sorunlarını daha ileriye götürdüğü bilinmektedir. Kullanılan bazı ilaçlar ağız kuruluğu yaparak dişetlerinde soruna neden olabilmektedir. Şeker hastalığı gibi metabolik sorunlar veya hormonal düzensizlikler de; var olan bir diş eti hastalığının ilerlemesinde önemli bir etkendir. Dişler ne kadar sağlıklı ve sağlam olursa olsun, dişleri destekleyen diş etleri ve kemiğin de aynı düzeyde sağlıklı olması gerekir. Bu nedenle sağlıklı bir çiğneme fonksiyonu, estetik ve konuşma için; diş ve diş eti sağlığı birbirinden ayrılamaz bir bütündür.
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