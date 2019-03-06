Diş eti çekilmesi neden olur? Diş eti çekilmesi nasıl tedavi edilir?

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü’nden Dt. Özge Sönmez, açıkladı!

Diş eti hastalıkları; diş etlerini, dişleri destekleyen kemiği ve dişlerin kemik içinde tutunmasını sağlayan lifleri etkileyen hastalıklardır. Dişler üzerinde bakterilerden oluşan “plak” adını verdiğimiz yumuşak eklentiler ve “tartar” ya da “diş taşı” diye bilinen sert eklentiler; diş eti hastalıklarının nedenleridir. Bu yumuşak ve sert eklentiler; dişler yeterince temiz tutulmadığı, diğer bir deyişle etkin bir biçimde fırçalanmadığında oluşurlar. Diş aralarının; diş ipi ya da ara yüz fırçaları ile temizlenmesi de diş eti sağlığının korunmasında göz ardı edilmemelidir. Bazı diş eti hastalıkları ise genetik olabilir veya genel bir sağlık sorunu, diş eti hastalıklarını daha ileriye götürebilir.

AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ!

Etkili bir diş fırçalama ve diş aralarının temizlenmesi ile bakteriyel plak diş yüzeylerinden uzaklaştırılabilir. Diş taşlarının temizlenmesi ve diş yüzeylerinin parlatılması ise diş hekimi tarafından yapılması gereken bir tedavi biçimidir. Bakteriyel plak ve diş taşları temizlenmediği zaman bu birikim devam eder, dolayısı ile diş eti sorunları da giderek artar. Dişler ve diş etleri arasında “cep” adını verdiğimiz aralıklar oluşur. Bu aralıkların temizlenmesi daha da zor olacağından, eğer hiçbir girişimde bulunulmazsa, diş eti hastalıkları ilerlemesini sürdürür.