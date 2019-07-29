Dış kulak iltihabında çocuklar ve diyabet hastaları risk altında

Yaz aylarında deniz ve havuz sezonunun açılmasıyla birlikte sıkça görülen rahatsızlıklardan biri de dış kulak iltihabıdır. Genellikle orta kulak iltihabıyla karıştırılabilen ve panik yaratan bu durumun tedavisi ise oldukça basittir. Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kaan Akacun, dış kulak iltihabı ile ilgili bilgiler verdi…

KİRLİ SULAR VE PİS HAVLULARDAN UZAK DURUN!

Tıptaki adıyla ‘Otitis Eksterna’ ya da dış kulak yolu iltihabı olarak bilinen hastalık, dış kulak yolu cildinin ve kıl köklerinin iltihaplanması anlamına gelir. Bu hastalığın en yaygın sebepleri; havuz ve deniz suyu gibi kirli, kontamine olmuş sularla temas ya da enfekte materyallerle (pamuklu kulak çubukları, pis havlular gibi) kulağın kurulanması, temizlenmeye çalışılmasıdır. Dolayısıyla yaz aylarında görülme sıklığı artar. Her yaş grubunu içine alabilir ama kendini korumada yetersiz olan çocuklarda daha yaygın olarak karşılaşılır. Ayrıca diyabet hastalarında da daha sık görülür.

ORTA KULAK İLTİHABIYLA KARIŞTIRILIR