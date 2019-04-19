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Diş macunu tüplerinin altındaki renkler ne anlama geliyor?

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 19.04.2019 15:31 | Son Güncelleme

Bugüne kadar fark etmemiş olabilirsiniz ama diş macunu tüplerinin altında farklı farklı kare ya da dikdörtgen şeklinde renkler var. Peki bu renklerin anlamı ne? İşte cevabı

Diş macunu tüplerinin altındaki renkler ne anlama geliyor?

İnternet dünyasında her geçen bir başka bilgi gün yüzüne çıkıyor. Onlardan biri de diş macunu tüplerinin altında yer alan kare ya da dikdörtgen şeklinde renkler... Uzun zamandır tartışılan bu renklerin değişik anlam içerdiği tartışılıyor.

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İnternette yazılanlara inanacak olursak tüplerin dibindeki renkler diş macunundaki kimyasal oranını gösteriyor.

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Buna göre: Yeşil renk macunun doğal ve güvenilir olduğuna,
Mavi renk tıbbi takviyeler içeren doğal ürün olduğuna,
Kırmızı renk hem kimyasal içeren hem de doğal ürün olduğuna
Siyah ise ürünün tamamen kimyasal içerdiğine işaret ediyor. Peki bu bilgiler doğru mu?

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-Hayır, değil! Diş macunu tüpündeki renklerden içeriğinin doğal olup olmadığını anlayamazsınız.

İNANMAYIN!

Tüpteki bu renkler tamamen üretim süreçleriyle alakalı bir durum. Bu renkli şekiller paketleme kolaylığı sağlamak için basılır ve “göz işareti” ya da “göz lekesi” olarak adlandırılır. Görevi elektronik makinelere tüpü nereden kesmeleri ya da kıvırmaları gerektiğini göstermek.

Farklı renklerin bulunmasının sebebi tamamen firmanın seçimine bağlı. Çoğu diş macununda bu renkli kutucuklar bulunur ama sadece yeşil, mavi, kırmızı, siyah değil pembe ve mor renklerine de rastlanır.

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İÇERİK ÖNEMLİ!

Diş macunu tüplerinin ya da diğer tüplerin altında bulunan renkli karelerin, kimyasal içeriklerle bir ilişkisi yok. Diş macunu hakkında bilgi edinmek için renkli karelere değil içerik bilgisine bakmak gerekiyor.


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