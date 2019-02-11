Diş sıkma ve gıcırdatma neden olur? Diş sıkmanın zararları nelerdir, tedavisi nasıl olur;?

Maruz kaldığımız stresin insan vücuduna etkisi en başta bağışıklık sistemimizi düşürmekte ve buna bağlı olarak bir çok hastalığın vücudumuzda oluşumda sebep olmaktadır. Stresten kaçınmanın bir çok yolu vardır. Fakat bu durum kaçınılmaz ise vücut sağlığını korumaya yönelik önlemler alınmalıdır.

Stresin dişler ve diş eti sağlığı üzerine etkisi de aşikardır. Vücutta her hastalıkta olduğu gibi dişlerde bu rahatsızlıklara karşı uyarı vermektedir. Gün içerisinde strese maruz kalan kişilerde istemsiz olarak geceleri uyurken diş sıkma ve gıcırdatma gerçekleşmektedir.çoğunlukla bu durum birey tarafından farkedilmemekte olup , kişinin yanında uyuyan birileri tarafından farkedilmektedir. Bu eylem bazı kişilerde sadece dişleri sıkarak gerçekleştiği gibi bazı kişilerde gıcırdatma olarak ortaya çıkmaktadır. Bu duruma maruz kalan kişilerde birincil olarak gece uykusunun kalitesi düşmektedir, bu bireyler sabahları yorgun uyanma gibi durum söz konusu olmaktadır.

Bunlara ek olarak diş sıkma ve gıcırdatmaya bağlı olarak kulak bölgesine yakın çene eklemine çok yük binmesine bu bölgede sabahları uyandıklarında ağrı oluşmasında ve çene kaslarında gerginliğe sebep olmaktadır. Uzun dönemde ise fazla yüke maruz kalan çene ekleminin deformasyonu söz konusu olup çiğneme işleminin efektif yapılamamasına sebep olmakta ve çiğneme sırasında ağrıya sebep olmaktadır.