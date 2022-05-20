YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dışarıdaki gibi olmuyor demeyin! Tam ölçülü Pankek tarifi

Dışarıdaki gibi olmuyor demeyin! Tam ölçülü Pankek tarifi

20.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankek özellikle son yıllarda kahvaltılarda daha sık tüketilmeye başlandı. Oldukça leziz olan pankeklerin görünüşü ve tadı insanları cezbetse de yapımı sanıldığı kadar olmayabiliyor. Yaptığınız pankeklerin dışarı yedikleriniz kadar lezzetli olmadığını düşünüyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

Dışarıdaki gibi olmuyor demeyin! Tam ölçülü Pankek tarifi

Pankek hem çocukların hem de büyüklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yapımı oldukça kolay olan pankekin tam kıvamını tutturmak zor olabiliyor. Ancak doğru tarif ile istenilen tada ulaşmak çok kolay. Aşağıda yer alan pankek tarifi hem sizin hem de ailenizin en sevdiği lezzetler arasında olacak. Pankeki yaparken tavaya ufak ve dikkatli bir şekilde aktarmanız şekillerinin çok daha güzel olmasını sağlayacak.

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

p1

  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 kabartma tozu
  • 1 vanilya

Yapılışı

P5

  • Karıştırma kabına yumurtayı ve şekeri alıp köpürtün.
  • Sonrasında yağ, süt, vanilyayı ekleyip karıştırın.
  • Yavaş yavaş unu ekleyin en son kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın. Karışım sıvı kalacak, ekstra un ilave etmeyin koyu olursa çatlama yapabilir. 2 su bardağı un bu malzemeye yeterli gelmekte.
  • Hazırlanan karışımı tavada pişirin. Ufak yuvarlaklar halinde döktüğünüz karışımın üzeri patlak patlak olduğunda ters tarafını çevirin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazır pizzalara meydan okuyun!Hazır pizzalara meydan okuyun!
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

Bu hali tarih oldu! Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı

Bu hali tarih oldu! Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Kabarmayan keklere son! İnanılmaz püf noktası

Kabarmayan keklere son! İnanılmaz püf noktası

Hazır pizzalara meydan okuyun!

Hazır pizzalara meydan okuyun!

Sarımsak sütünün faydalarını duyunca…

Sarımsak sütünün faydalarını duyunca…

İlginizi Çekebilir

Hazır pizzalara meydan okuyun!

Hazır pizzalara meydan okuyun!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.