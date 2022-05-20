Dışarıdaki gibi olmuyor demeyin! Tam ölçülü Pankek tarifi

Pankek hem çocukların hem de büyüklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yapımı oldukça kolay olan pankekin tam kıvamını tutturmak zor olabiliyor. Ancak doğru tarif ile istenilen tada ulaşmak çok kolay. Aşağıda yer alan pankek tarifi hem sizin hem de ailenizin en sevdiği lezzetler arasında olacak. Pankeki yaparken tavaya ufak ve dikkatli bir şekilde aktarmanız şekillerinin çok daha güzel olmasını sağlayacak.

PANKEK TARİFİ

Malzemeler

2 yumurta

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 kabartma tozu

1 vanilya

Yapılışı

Karıştırma kabına yumurtayı ve şekeri alıp köpürtün.

Sonrasında yağ, süt, vanilyayı ekleyip karıştırın.

Yavaş yavaş unu ekleyin en son kabartma tozunu ekleyip iyice karıştırın. Karışım sıvı kalacak, ekstra un ilave etmeyin koyu olursa çatlama yapabilir. 2 su bardağı un bu malzemeye yeterli gelmekte.

Hazırlanan karışımı tavada pişirin. Ufak yuvarlaklar halinde döktüğünüz karışımın üzeri patlak patlak olduğunda ters tarafını çevirin.



