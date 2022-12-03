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Dışarıdan almanıza gerek yok! Ev yapımı kıtır kıtır krokan tarifi

03.12.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Krokan atıştırmalık tatlıların, pastaların favori lezzetleri arasında bulunuyor. Dışarıda severek yediğimiz krokanı evde yapmak da mümkün. Evde yapılan krokan tarifi dışarıdan alınanların lezzetini unutturacak. 'Krokan nasıl yapılır?' merak ediyorsanız bu tarifi denemelisiniz.

Dışarıdan almanıza gerek yok! Ev yapımı kıtır kıtır krokan tarifi
Tarif Puanı
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Kaç kavanoz 1
Hazırlık Süresi 5dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon 402kal

Krokan fındık, antep fıstığı ve ceviz gibi kuruyemişlerle enfes bir uyum yakalıyor. Tatlıların üzerinde sık sık tükettiğimiz krokan evde çok kolay bir şekilde yapılıyor. Bu eşsiz lezzeti bir kez yapanlar sürekli yapmak istiyor.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı Antep fıstığı içi
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 3 damla limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı ayçiçek yağı

TARİF

  • Yanmaz yapışmaz teflon tabanlı bir tavaya Antep fıstığı içi ve toz şekeri alın.
  • Ocağın altını yakın. Kısık ateşte kenar kısımlardan erimeye başlayan toz şekeri, tahta bir kaşıkla karıştırıp şekerin tamamen erimesini sağlayın.
  • Şeker tamamen eridiğinde birkaç damla limon suyu damlatıp karamel rengini alan şekeri kısa bir süre daha pişirin.
  • Çok az miktarda sıvı yağla yağladığınız seramik bir yüzey ya da fırın tepsisine fıstıklı krokan karışımını dökün. Üzerini silikon bir spatula yardımıyla düzeltin.
  • Katılaşması için kısa bir süre (yaklaşık 10-15 dakika) oda sıcaklığında beklettiğiniz krokanı, şeritler halinde kesin ya da uç kısmından kaldırıp iri parçalara ayırın.
  • Kapağı kapalı kavanozda oda ısısında beklettiğiniz krokanı sade olarak kıtır kıtır tüketin ya da tatlı yapımında kullanın.

AFİYET OLSUN!

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