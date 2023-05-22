Dışarıdan almaya son! Pratik çilekli dondurma tarifi

Çilekli dondurma en sevilen meyveli dondurmalar arasında yer alıyor. Küçükten büyüğe herkesin favorisi olan çilekli dondurmayı kaşık kaşık yiyeceksiniz. Evde yapılan dondurma tarifi ile dışarıdan dondurma almanıza gerek kalmayacak.

MALZEMELER 500 gram orta büyüklükte çilek

1 paket krem şanti veya soğuk krema

3 çay bardağı şeker ya da pudra şekeri

1 su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı salep

TARİF Öncelikle, çilekleri derin dondurucuya koymalı ve yaklaşık 1 saat boyunca donmasını beklemelisiniz.

Donmuş çilekleri rondodan püre olana kadar geçirmelisiniz.

Farklı bir yerde süt ve krem şantiyi çırpıcı yardımı ile sağlam bir şekilde karıştırmalısınız.

Püre haline getirdiğiniz çilekleri bir kaba koyup üzerine süt ve krem şanti karışımı ile şeker ve salebi de eklemelisiniz. Malzemelerin karıştığından emin olana kadar mikser ile çırpmalısınız.

Karışımınızı bir borcama ya da dondurma kalıplarına döktükten sonra dondurucuya yerleştirmelisiniz.

Bir süre sonra dondurucudan çıkardığınız karışımı dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz

AFİYET OLSUN!



