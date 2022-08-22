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Dışarıdan almayın! Evde mayonez tarifi, mayonez nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

22.08.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayonez ve ketçap ayrılmaz ikililerden. Mayonez severler bu sosu neredeyse her tarifte kullanıyor. Soğuk mezelerin ve salataların lezzetine lezzet katan mayonezi hep dışarıdan alıyorsanız yanlış yapıyorsunuz! Evde mayonez nasıl yapılır? diye merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Dışarıdan almayın! Evde mayonez tarifi, mayonez nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Evde yapılan yiyeceklerin, sosların tadı ayrı bir lezzetli oluyor. İçerisine katkı maddesi girmeden yapılan bu soslar yemekleri bambaşka bir tada sokuyor. Mayonezde evde yapılınca eşsiz lezzete sahip olan soslar arasında yer alıyor. Daha önce mayonez yapmayı denemediyseniz bu kolay tarifi mutlaka denemelisiniz.

MAYONEZ TARİFİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı limon suyu
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 adet yumurta sarısı (beyazından fazla ayrılmamış)

Yapılışı

Yumurta sarısı çırpılır ve iyice çırpıldıktan sonra, 1 çay kaşığı yağ ilave edilir. Mikser yapım işlemi bitene kadar kapatılmaz.
Yumurta yağı iyice çektiğinde, aynı işlem tekrar edilir.
Yağ iyice çektiğinde, 3-4 kaşık yağ ilave edilir ve yağ bitene kadar bu işlem devam eder. Kullanılacak kapların temiz ve kuru olmasına özen gösterilir.
Yağı tamamen çeken yumurtaya, sirke eklenir ve çırpılır.
Sonrasında limon suyu ilave edilir ve birkaç tur çevrilir.
Ardından tuz ilave edilir ve çırpılmaya devam edilir.
Tamamen karışan malzemeler sonucunda, mayonez hazır.

AFİYET OLSUN!


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