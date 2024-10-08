ÖZEL | Discord ve birçok uygulama... Hepsi özellikle gençleri ve çocukları bünyesinde bulunduruyor, peki bu platformlar kontrol altında tutulabilir mi?

MYNET ÖZEL / Çiğdem Sevinç | Discord, Türkiye'de özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan platformda kullanıcıların sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurmasına olanak sağlanıyor. 2015 yılında piyasaya sürülen Discord, ilk zamanlar online oyun oynayan kişiler arasında popüler hale geldi ancak, zamanla çeşitli topluluklar, eğitim grupları, iş yerleri ve arkadaş grupları tarafından da kullanılmaya başlandı. Bu durumda bazı can sıkıcı olayların da gündeme gelmesine olanak sağladı.

SADECE TEK BİR UYGULAMA DA DEĞİL

Sadece Discord da değil, bir çok platform aynı riskleri içinde barındırır hale geldi. Uygulamalar pek çok küçük yaş skalasından kullanıcı topluluklarını barındıran uygulamalar çocuk ve gençlere özel koruyucu adımlar atsa da bu bir çözüm yaratmadı.

Son yaşanan olaylardan sonra bu platformlar hakkında almamız gereken önlemler merak konusu olurken; konuya ilişkin Mynet'in sorularını yanıtlayan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital Medya Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık şunları söyledi;

- Küçük çocukları discord'da dönen tehdit ve şantaj olaylarından nasıl uzak tutabiliriz?

"ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİK KONUSUNDA FARKINDALIK YARATILMALI"

"Küçük çocukların Discord gibi platformlarda karşılaşabilecekleri tehdit ve şantaj durumlarından korunabilmesi için, ebeveynlerin çocuklarının çevrimiçi aktivitelerini yakından takip etmeleri büyük önem taşır. Discord’un gizlilik ayarlarını doğru yapılandırmak, çocukların tanımadıkları kişilerle iletişim kurmalarını engellemek, kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda onları bilinçlendirmek gerekiyor. Ayrıca, çocuklara bu tür durumlarla karşılaştıklarında sakin kalmaları, olayı hemen bir yetişkinle paylaşmaları ve şüpheli kişilerle iletişime girmemeleri gerektiği öğretilmelidir. Ebeveynlerin çocuklarıyla düzenli olarak konuşarak, çevrimiçi güvenlik konusunda farkındalık yaratmaları, bu tür olumsuz durumların önlenmesinde kritik bir rol oynar.

"HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Bunun yanı sıra, ebeveynler, çeşitli ebeveyn kontrol uygulamaları kullanarak çocuklarının çevrimiçi ortamda geçirdiği zamanı denetleyebilir ve riskli durumları önceden fark edebilirler. Çocukların Discord'da katıldıkları sunucuların güvenli olup olmadığını kontrol etmek, kötü niyetli botlar ve kişilerden uzak durmalarını sağlamak da önemli bir adımdır. Discord’un raporlama ve engelleme özelliklerini aktif bir şekilde kullanmayı öğretmek, tehdit ve şantaj durumlarında hızlı müdahale edebilmek için hayati öneme sahiptir. Bu önlemler, çocukların çevrimiçi dünyada güvenliğini sağlamanın temel yollarını oluşturur."

- Bu kanallar takip edilebilir ve önlenebilir kanallar mı?

"Discord gibi platformlarda çocukların karşılaştığı tehdit ve şantaj gibi olumsuz durumlar takip edilebilir ve önlenebilir. Ebeveynler, çocuklarının katıldığı sunucuları ve genel çevrimiçi aktivitelerini gözlemleyerek potansiyel riskleri belirleyebilir. Gizlilik ayarlarını doğru yaparak, tanımadıkları kişilerle iletişimlerini sınırlandırmak mümkün. Ayrıca, Discord’un raporlama ve bloklama sistemleri sayesinde şüpheli veya zararlı içeriklerle karşılaşıldığında hızlıca müdahale edebiliriz. Ebeveynlerin çocuklarıyla bu tür durumlar hakkında açıkça konuşması, çevrimiçi güvenlik konusunda bilinçli olmalarını sağlamak ve doğru rehberliği sunmak, risklerin büyük ölçüde önüne geçmek için etkili yollar sunar.

Fakat bazı hesaplar anonim olabiliyor ve kanallar gizli ya da kapalı olabiliyor, bu durumları takip etmek ve önlemek daha zor hale getirebilir. Gizli sunucularda ya da anonim hesaplarda, çocuklar tanımadıkları kişilerle daha kolay iletişime geçebilir ve tehlikeli durumlar oluşabilir. Anonimlik, kötü niyetli kişilerin daha rahat saldırgan davranışlarda bulunmalarını sağladığı için, bu tür durumlar genellikle daha zor fark edilir. Ancak yine de ebeveynler, çocuklarının genel çevrimiçi davranışlarını gözlemleyerek, şüpheli bir durum olduğunda onları uyarabilir ve güvenli kullanımı teşvik edebilirler. Anonim hesaplar ve gizli kanallar hakkında çocuklara açıkça bu tür durumlarda dikkatli olmalarını, kişisel bilgilerini paylaşmamalarını ve herhangi bir şüpheli durumu hemen rapor etmelerini öğretmek önemlidir."

- Çocukların elindeki telefon ve tabletler artık kaçınılmaz bir gerçek oldu. peki hangi yaş aralığındaki çocukların hangi uygulama ve platformlarda özellikle dolaşmaması gerektiğini düşünüyorsunuz?

"13 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇOĞU ÜLKEDE YASAKLI"

"Çocukların elindeki telefon ve tabletler, günümüzde bir gerçeklik haline geldi ve bu cihazlar onların sosyal yaşantısının büyük bir parçası oldu. Ancak, bu durum beraberinde çevrimiçi güvenlik risklerini de getiriyor. Özellikle 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarında ve çevrimiçi oyunlarda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Örneğin, 13 yaş ve altı çocuklar için Facebook, Instagram, Snapchat gibi platformlar yaş grubu açısından uygun değil. Bu tür platformlar, çocukların kişisel bilgilerini paylaşmaları ve yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmaları açısından risk oluşturuyor. Hatta birçok ülkede bu platformlar, belirli yaş sınırlarını belirlemiş durumda; ABD’de ve Avrupa’da çoğu sosyal medya platformu 13 yaş ve altı çocuklar için yasaklı.

Daha büyük yaş gruplarında, örneğin 13-17 yaş arasında, TikTok, Discord ve benzeri uygulamalar da risk taşıyabilir. Bu platformlarda anonim hesaplar ve gizli gruplar sayesinde çocuklar, kötü niyetli kişilere daha kolay ulaşılabilir. Örneğin, Discord gibi platformlar ise sesli ve yazılı iletişim imkanı sunduğundan, çocuklar bilinçli olmadan bu tür ortamlarda zarar görebilirler. Bu yüzden ebeveynlerin çocuklarını bu tür platformlar konusunda bilinçlendirmesi ve mümkünse denetim uygulamaları kullanarak çevrimiçi güvenliklerini sağlaması büyük önem taşıyor."

- Discord gibi platformlar üzerinden biz paylaşmadıkça özel bilgilerimize ulaşılabilir mi?

"KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ İSTEMEDEN İFŞA EDEBİLİRSİNİZ"

"Discord gibi platformlarda, biz kendi özel bilgimizi paylaşmadığımız sürece, teorik olarak başkalarının bu bilgilere doğrudan erişmesi mümkün değil. Ancak, bazı durumlarda kişisel bilgilerinizi istemeden ifşa etmeniz ya da başkalarının kötü niyetle bu bilgilere ulaşması için çeşitli yollar kullanması mümkündür. Örneğin çocuklar sesli sohbetlerde ya da yazılı mesajlarda bilerek ya da bilmeyerek kimlik, adres ya da okul gibi kişisel bilgilerini verebilmektedir. Ayrıca, Discord’da kimlik doğrulama işlemleri ya da kötü amaçlı botlar kullanılarak, kullanıcıların bilgilerine sızılmaya çalışılabilir. Bu yüzden, çevrimiçi ortamlarda her zaman dikkatli olmak, özellikle kişisel bilgileri paylaşmamak çok önemlidir.

Veri gizliliği, bu noktada büyük bir rol oynar. Kişisel bilgilerimizin korunması, hem çevrimiçi güvenliğimiz hem de genel yaşam kalitemiz için kritik bir öneme sahiptir. Kötü niyetli kişiler, verilerimizi ele geçirip, kimlik hırsızlığı yapabilir ya da bizi çeşitli dolandırıcılık yöntemleriyle hedef alabilirler. Bu nedenle, Discord gibi platformlarda gizliliğe dikkat etmek ve bu platformların gizlilik ayarlarını doğru bir şekilde yapılandırmak çok önemlidir. Kişisel bilgileri yalnızca güvenli ve tanıdık ortamlarla paylaşmalı, şüpheli kişilerden veya gruplardan gelen her türlü mesajı dikkatle değerlendirmeliyiz."

NE OLMUŞTU?

Küçük bir kızın Discord'da katıldığı bir grupta şantaja uğradığı iddiası üzerine gündem adeta sallanmıştı. Olayın kurgu çıkması gündemi bir kez daha salladı. Bunun yanında Fatih'te iki genç kızı canice katleden Semih Çelik'in de yine Discord kanalları üzerinden 'İncel' adlı topluluğa katıldığı, bu topluluklarda kadınlara, çocuklara ve hayvanlara karşı cinsel istismar ve şiddet söylemleri olduğu ortaya çıkmıştı.