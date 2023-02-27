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Dışı çıtır içi lokum gibi yumuşacık tavuk şinitzel tarifi! Evde şinitzel nasıl yapılır?

27.02.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şinitzel tavuğun en lezzetli olduğu tarifler arasında yer alıyor. Dışarıdan hazır alınan şinitzellerin içerisinde oldukça fazla katkı maddesi bulunuyor. Genellikle kızartılarak yapılan şinitzel evde nasıl yapılır merak ediliyor. İşte enfes tavuk şinitzel tarifi...

Dışı çıtır içi lokum gibi yumuşacık tavuk şinitzel tarifi! Evde şinitzel nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 15dk
Kalori/Porsiyon 420kal

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan şinitzel nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Şinitzel hem makarna hem de pilavla uyum sağlıyor. Bu enfes lezzet hem sizin hem de sevdiklerinizin favori yemeği olabilir.

MALZEMELER

  • 4 adet fileto tavuk göğsü
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • Kaplaması için:
  • 5 yemek kaşığı un
  • 2 adet büyük boy yumurta
  • 1 tatlı kaşığı hardal (opsiyonel)
  • 1,5 su bardağı galeta unu
  • Kızartmak için:
  • 1,5 su bardağı ayçiçek yağı

TARİF

  • Fileto tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin.
  • Yırtılmaması için üzerlerini streç film ile kapladığınız fileto parçalarını bir et döveceği ya da ağırlık yardımıyla inceltin.
  • Filetoların her iki yanını tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.
  • Yumurtaları hardalla birlikte geniş bir kasede çırpın.
  • Un ve galeta ununu düz bir tabağa yayın. İncelttiğiniz fileto tavuk dilimlerinin her iki tarafını öncelikle una bulayın. Fazla unlarını temizleyin.
  • Sonrasında her iki tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.
  • Son olarak her yerini galeta unuyla kaplayın.
  • Bir kızartma tavasına ayçiçek yağını ekleyin ve kızdırın. Sonrasında filetoları ekleyerek her iki yanını da yaklaşık 4-5 dakika kadar kızartın.
  • Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp, 1-2 dakika kadar dinlendirdiğiniz tavuk şinitzelleri dilediğiniz gibi servis edin.

AFİYET OLSUN!

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İştah kabartan çıtır tavuk tarifi! Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?İştah kabartan çıtır tavuk tarifi! Evde çıtır tavuk nasıl yapılır?
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