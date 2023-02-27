Dışı çıtır içi lokum gibi yumuşacık tavuk şinitzel tarifi! Evde şinitzel nasıl yapılır?

Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan şinitzel nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. Şinitzel hem makarna hem de pilavla uyum sağlıyor. Bu enfes lezzet hem sizin hem de sevdiklerinizin favori yemeği olabilir.

MALZEMELER 4 adet fileto tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Kaplaması için:

5 yemek kaşığı un

2 adet büyük boy yumurta

1 tatlı kaşığı hardal (opsiyonel)

1,5 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

TARİF Fileto tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin.

Yırtılmaması için üzerlerini streç film ile kapladığınız fileto parçalarını bir et döveceği ya da ağırlık yardımıyla inceltin.

Filetoların her iki yanını tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

Yumurtaları hardalla birlikte geniş bir kasede çırpın.

Un ve galeta ununu düz bir tabağa yayın. İncelttiğiniz fileto tavuk dilimlerinin her iki tarafını öncelikle una bulayın. Fazla unlarını temizleyin.

Sonrasında her iki tarafını çırpılmış yumurtaya bulayın.

Son olarak her yerini galeta unuyla kaplayın.

Bir kızartma tavasına ayçiçek yağını ekleyin ve kızdırın. Sonrasında filetoları ekleyerek her iki yanını da yaklaşık 4-5 dakika kadar kızartın.

Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp, 1-2 dakika kadar dinlendirdiğiniz tavuk şinitzelleri dilediğiniz gibi servis edin.

AFİYET OLSUN!

