Diskalifiyenin kıyısından dönmüştü! Survivor Asena'nın eski eşi bakın kim çıktı! Gören inanamıyor

Bu yılki Survivor yarışmacıları oldukça ilgi çekiyor. En çok konuşulan yarışmacılardan biri de ilk etapta gönüllüler takımında, şimdi ise kırmızı takımda yarışan Asena oldu. Agresif tavırlarıyla öne çıkan yarışmacı özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Demirbağ'ın Ahmet Dursun ile evli olduğu ve bu evlilikten bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Ünlü ismin eski eşinin kimliği duyanları şaşırttı. Asena Demirbağ’ın bir dönemin yıldız isimlerinden Ahmet Dursun ile 2019 yılında evlendiği ve 2021 yılında boşandığı ortaya çıktı.

Demirbağ'ın ayrıca ünlü futbolcudan Lidya adında bir kızı da bulunuyor.

Boşandıktan sonra katıldığı bir canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Asena Demirbağ, ayrılığı zorla kabul ettiğini söylemişti.

45 yaşındaki eski futbolcu Ahmet Dursun da 2014 yılında Survivor' katılmış ve 3. olmuştu.

Survivor kırmızı takım yarışmacısı Asena Demirbağ 24 yaşında.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olan Demirbağ sosyal medya hesabını aktif kullanmaktadır. Asena Demirbağ, pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk yapmaktadır.

NİSA BÖLÜKBAŞI İLE ÇOK YAKINLAR

Survivor 2020 sezonunda yarışan Nisa Bölükbaşı daha sonra All Star sezonunun birincisi olarak Survivor kupasının sahibi olmuştu. Sıkı bir Beşiktaşlı olan Nisa, ilk sezonundan sonra yarışma bitiminde o zamanlar evli olan Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ çiftiyle tanışıp yakın arkadaşlık kurmuştu.

O dönem sık sık görüşen Nisa ve Asena, arkadaşlıklarıyla da epey konuşulmuştu. Şu sıralar Survivor'da yarışan Asena'ya Nisa'nın hayranlarından da çok sayıda oy gönderildiği söylentiler arasında.

OYA AYDOĞAN'IN OĞLU İLE AKRABALAR

Asena'nın bir de Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile bir akrabalığı bulunuyor.

Asena Demirbağ'ın, Gurur Aydoğan'ın babası Latif Demirbağ ile akrabalık bağının olduğu söyleniyor.



