Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü... İğrenç olayın failleri kamerada

İstanbul'daki akıllara durgunluk veren iğenç olay Maltepe'teki bir site otoparkında yaşandı. İddialara göre yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuk önce araçların üzerine çıktı.

TUVALETLERİNİ YAPIP, DIŞKILARINI ARAÇLARA SÜRDÜLER

Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde 4 çocuğun daha sonra otoparka tuvaletini yaptığı ve ardından dışkılarını araçlara sürdüğü görüldü.

BİRKAÇ GÜN AYNI MANZARA YAŞANDI

Birkaç gün boyunca otoparkta aynı manzara ile karşılaşan site sakinleri güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı.

POLİSE BAŞVURDULAR

Site sakinleri, konuya ilişkin polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otoparka giren çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)





