Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü... İğrenç olayın failleri kamerada

    Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü... İğrenç olayın failleri kamerada

    14.12.2023 11:31 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İğrenç olay İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Site otoparkındaki araçların yanına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında dondu kaldı. Araçlarına dışkı sürüldüğünü fark eden site sakinleri hemen güvenlik kameralarını inceledi. Mağdurlar, polis merkezine giderek şikayetçi olurken; söz konusu iğrenç olayı 4 çocuğun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

    Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü... İğrenç olayın failleri kamerada

    İstanbul'daki akıllara durgunluk veren iğenç olay Maltepe'teki bir site otoparkında yaşandı. İddialara göre yaşları 14 ile 16 arasında değişen 4 çocuk önce araçların üzerine çıktı.

    TUVALETLERİNİ YAPIP, DIŞKILARINI ARAÇLARA SÜRDÜLER

    Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde 4 çocuğun daha sonra otoparka tuvaletini yaptığı ve ardından dışkılarını araçlara sürdüğü görüldü.

    BİRKAÇ GÜN AYNI MANZARA YAŞANDI

    Birkaç gün boyunca otoparkta aynı manzara ile karşılaşan site sakinleri güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı.

    AW098123_02

    POLİSE BAŞVURDULAR

    Site sakinleri, konuya ilişkin polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    AW098123_01

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Otoparka giren çocukların o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    (İHA)

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Çokeşlilik itirafı olay oldu! "Bu yıl kocamı 16 kadınla paylaştım"Çokeşlilik itirafı olay oldu! "Bu yıl kocamı 16 kadınla paylaştım"
    8. damat olmayı kabul etti! Düğün viral oldu8. damat olmayı kabul etti! Düğün viral oldu
    Moda kurallarını baştan yazın! Bu tavsiyeler kaçmazModa kurallarını baştan yazın! Bu tavsiyeler kaçmaz
    Anahtar Kelimeler:
    Otomobil dışkı tuvalet
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

    Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

    Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü...

    Dışkılarını yapıp, araçlara sürdüler! Otoparktaki 'gizem' çözüldü...

    Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

    Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    Ülkeyi karıştıran taciz! Evin camının önünde mastürbasyon yaptı

    8. damat olmayı kabul etti! Düğün viral oldu

    8. damat olmayı kabul etti! Düğün viral oldu

    Evcil köpeklerini taciz eden kadını çektiği görüntüler ele verdi

    Evcil köpeklerini taciz eden kadını çektiği görüntüler ele verdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

    Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

    Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.