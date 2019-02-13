Dişlerinizi fırçalamak Alzheimer’ın önlenmesine nasıl yardımcı olabilir?

Bazı araştırmalar, diş eti hastalığının 10 yıl veya daha uzun bir süre devam etmesi durumunda riskinizin iki katına kadar çıkabildiğini gösteriyor. Aslında, Science Advances'te yayınlanan yeni bir ABD araştırması, Alzheimer hastalığı olan hastaların beyninde, Diş eti hastalığında da ağızda görülen Porphyromonas gingivalis - veya P. gingivalis - gibi bakteri türü bulunduğunu ayrıntılandırmaktadır. Fareler üzerinde yapılan testler ayrıca bu bakterilerin ağzından başlayarak beyinde ki sinir hücrelerini tahrip ettiği ve nasıl yayıldığını da göstermiştir. Söz konusu rapor, Alzheimer’in ve diğer dejeneratif hastalıkların nedenini araştıran ABD ilaç firması Cortexyme’nin kurucuları tarafından gerçekleştirildi ve finanse edildi. San Francisco ilaç firmasından bilim adamları bir yıl sonra bir insan denemesi başlatacaklar.

Gingivitis tüm yetişkinlerin yarısına kadar görülür, ancak genellikle geri dönüşümlüdür. Eğer dişeti iltihabı tedavi edilmezse, diş ile diş eti arasında bakteri ile dolu “alt diş eti cepleri” oluşur. Bu cepler diş eti iltihabının periodontite dönüştüğünü gösterir. Bu aşamada, bakterileri yok etmek neredeyse imkansız hale gelir, ancak diş tedavisi onların büyümesini kontrol etmeye yardımcı olabilir.

Ağız hijyeni kötü olan kişilerde diş eti hastalığı riski önemli ölçüde artar. Sigara, ilaç, genetik, yiyecek seçimi, ergenlik ve hamilelik gibi faktörlerin tümü durumun gelişimine katkıda bulunabilir.

Her ne kadar sakız hastalığının sadece P. gingivalis'in sadece işi olmadığını hatırlamak önemlidir. Bu karmaşık ağız hastalığında Treponema denticola, Tannerella forsythia ve diğer bakterileri içeren bir organizma grubu da rol oynar.

AĞIZ - BEYİN BAĞLANTISI

Central Lancashire Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, P.Gingivalis ile Alzheimer hastalığının ilişkili olduğu tespit edildi. Yapılan fare deneylerinde ağızda periodontit bulunan diş eti hastalarında bu bakterinin beyine geçtiği de görülmüştür. Ve burda bu bakteriler beyinde Alzhzeimer hastalığının tüm karakteristik özelliklerini arttırdığı gözlenmiştir. Alzheimer hastalığı hastalarının beyninde kronik diş eti hastalığının bakterilerini bulan son zamanlarda yapılan ABD araştırması, araştırmaya dayalı çok güçlü kanıtlar ortaya koyuyor - ancak bağlamda yorumlanması gerekiyor. Mesele gerçek şu ki, Alzheimer hastalığı, sadece diş eti hastalıklarıyla değil, bir dizi başka koşulla bağlantılı olmaktadır.