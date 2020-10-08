Disney’in eski, OnlyFans’ın yeni yıldızı Bella Thorne’un en ateşli fotoğrafları

Vücudunu sergilemekten asla çekinmeyen Bella, koronavirüs karantinası sırasında evden en çok fotoğraf paylaşan ünlülerden biriydi. Evde çekilmiş fotoğraflarından birinde aynanın karşısında görünen Bella, dantel üst ve iç çamaşırıyla poz verdi.

Bella bir diğer seksi fotoğrafında, bacaklarını ön plana çıkardı.

Güzel yıldızın en ateşli fotoğraflarını sizler için derledik.

Florida’da doğan yıldız, modellikten video klip yönetmenliğine şov dünyasının her alanıda ve son olarak da OnlyFans ’ta yer aldı. Üyelikle çalışan OnlyFans adlı platformda sadece bir günde 757.000 sterlin kazanan Bella manşetlere girdi.

Bella Thorne, The Duff ve The Babysitter gibi filmlerde rol almadan önce Shake It Up adlı Disney yapımıyla ismini duyurmuştu.

Bu fotoğrafta kızıl saçlarıyla bilinen yıldız, önüne sarı renk yaptırdığı siyah saçlarıyla görünüyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSE

Bella, 2020 Oscar partisi için göğüs dekolteli bir elbise tercih etti.



2020 Oscar partisi öncesinde hayranlarıyla elbisesini paylaşan yıldız, bir kez daha ayna karşısında poz verdi. Fotoğrafta makyajsız olduğu görünen Bella, kıvrımlarını iyice belirginleştiren ve bacaklarını ortaya çıkaran bir elbise seçti.

DÖVME GÜZELLİĞİ

Bella’nın dövmesi, iç çamaşırının gölgesinde kaldı.



Bella’nın hayranlarıyla paylaşmak istediği yeni sırt dövmesi, iç çamaşırının gölgesinde kaldı.

HAVUZ ETKİSİ

Bella sarhoşken de seksi görünmeyi başardı.



Sık sık katıldığı partilerden fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Bella için böyle fotoğraflar paylaşmak sıra dışı değil.

Bikinisiyle havuz içinde poz veren Bella, ustalıkla seksi görünmeyi başardı. Bella, Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafa “Uyandığınızda ve dün geceden çekilmiş olan milyonlarca sarhoş fotoğraf olduğunu unuttuğunuzda” notunu düşmüştü.



