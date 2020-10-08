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Disney’in eski, OnlyFans’ın yeni yıldızı Bella Thorne’un en ateşli fotoğrafları

08.10.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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Disney’in eski, OnlyFans’ın yeni yıldızı Bella Thorne’un en ateşli fotoğrafları

Geçtiğimiz günlerde 23 yaşına giren ve OnlyFans’tan milyonlar kazanan Bella Thorne’un fotoğrafları sosyal medyayı sallıyor!

Bella Thorne, The Duff ve The Babysitter gibi filmlerde rol almadan önce Shake It Up adlı Disney yapımıyla ismini duyurmuştu.

Florida’da doğan yıldız, modellikten video klip yönetmenliğine şov dünyasının her alanıda ve son olarak da OnlyFans’ta yer aldı. Üyelikle çalışan OnlyFans adlı platformda sadece bir günde 757.000 sterlin kazanan Bella manşetlere girdi.

Güzel yıldızın en ateşli fotoğraflarını sizler için derledik.

ŞEHVETLİ BİKİNİ GÜZELİ

Bella karın kaslarını ortaya seren bikinisiyle, hayranlarını çılgına çevirdi.
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Kızıl saçlı yıldız, Instagram’da paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarının başını döndürdü. Küçük beyaz bikinisi içinde Bella’nın kusursuz vücut hatları 1.4 milyon beğeni alarak dikkatleri üzerine çekti.

BİÇİMLİ BACAKLAR

Bella bir diğer seksi fotoğrafında, bacaklarını ön plana çıkardı.
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Vücudunu sergilemekten asla çekinmeyen Bella, koronavirüs karantinası sırasında evden en çok fotoğraf paylaşan ünlülerden biriydi. Evde çekilmiş fotoğraflarından birinde aynanın karşısında görünen Bella, dantel üst ve iç çamaşırıyla poz verdi.

Bu fotoğrafta kızıl saçlarıyla bilinen yıldız, önüne sarı renk yaptırdığı siyah saçlarıyla görünüyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ ELBİSE

Bella, 2020 Oscar partisi için göğüs dekolteli bir elbise tercih etti.
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2020 Oscar partisi öncesinde hayranlarıyla elbisesini paylaşan yıldız, bir kez daha ayna karşısında poz verdi. Fotoğrafta makyajsız olduğu görünen Bella, kıvrımlarını iyice belirginleştiren ve bacaklarını ortaya çıkaran bir elbise seçti.

DÖVME GÜZELLİĞİ

Bella’nın dövmesi, iç çamaşırının gölgesinde kaldı.
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Bella’nın hayranlarıyla paylaşmak istediği yeni sırt dövmesi, iç çamaşırının gölgesinde kaldı.

HAVUZ ETKİSİ

Bella sarhoşken de seksi görünmeyi başardı.
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Sık sık katıldığı partilerden fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Bella için böyle fotoğraflar paylaşmak sıra dışı değil.
Bikinisiyle havuz içinde poz veren Bella, ustalıkla seksi görünmeyi başardı. Bella, Instagram’da paylaştığı bu fotoğrafa “Uyandığınızda ve dün geceden çekilmiş olan milyonlarca sarhoş fotoğraf olduğunu unuttuğunuzda” notunu düşmüştü.


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