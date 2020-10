Disney’in eski, OnlyFans’ın yeni yıldızı Bella Thorne’un en ateşli fotoğrafları

Bella Thorne, The Duff ve The Babysitter gibi filmlerde rol almadan önce Shake It Up adlı Disney yapımıyla ismini duyurmuştu.

Florida’da doğan yıldız, modellikten video klip yönetmenliğine şov dünyasının her alanıda ve son olarak da OnlyFans’ta yer aldı. Üyelikle çalışan OnlyFans adlı platformda sadece bir günde 757.000 sterlin kazanan Bella manşetlere girdi.

Güzel yıldızın en ateşli fotoğraflarını sizler için derledik.

ŞEHVETLİ BİKİNİ GÜZELİ

Bella karın kaslarını ortaya seren bikinisiyle, hayranlarını çılgına çevirdi.



Kızıl saçlı yıldız, Instagram’da paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarının başını döndürdü. Küçük beyaz bikinisi içinde Bella’nın kusursuz vücut hatları 1.4 milyon beğeni alarak dikkatleri üzerine çekti.

BİÇİMLİ BACAKLAR

Bella bir diğer seksi fotoğrafında, bacaklarını ön plana çıkardı.



Vücudunu sergilemekten asla çekinmeyen Bella, koronavirüs karantinası sırasında evden en çok fotoğraf paylaşan ünlülerden biriydi. Evde çekilmiş fotoğraflarından birinde aynanın karşısında görünen Bella, dantel üst ve iç çamaşırıyla poz verdi.