Disney Plus gündemde! Atatürk dizisi iptal mi edildi?

Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını tek tek kaldırdı. Alınan bu kararın sebebi bilinmezken
Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin "Atatürk" dizisinin iptal edilmesini istedi.
Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizininin de iptal edildiği ileri sürülürken platform sessizliğini bozdu.
Atatürk dizisinin fragmanını paylaşan platform, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadelerini kullandı.