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Disney Plus gündemde! Atatürk dizisi iptal mi edildi?

03.07.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Disney Plus platformdaki yerli yapımları herhangi bir açıklama yapmadan kaldırınca sosyal medyada gündem oldu. Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizininin de iptal edildiği ileri sürülürken platform sessizliğini bozdu.

Türkiye'deki yayın hayatına geçen yıl başlayan Disney Plus, ani kararla platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını tek tek kaldırdı. Alınan bu kararın sebebi bilinmezken

Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA), sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Disney Plus Türkiye'nin "Atatürk" dizisinin iptal edilmesini istedi.

Aras Bulut İynemli'nin başrol oynayacağı "Atatürk" dizininin de iptal edildiği ileri sürülürken platform sessizliğini bozdu.

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Atatürk dizisinin fragmanını paylaşan platform, "Orijinal dizi Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" ifadelerini kullandı.

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