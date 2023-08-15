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Disney Plus iptal etmişti! Atatürk dizisinin yayın tarihleri belli oldu! Oyuncuları arasında bakın kimler var

15.08.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünü Çukur dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli’nin üstlendiği Atatürk dizisi gündemden düşmüyor. Disney Plus’ın iptal ettiği dizi, ikisi sinemada, biri TV'de olmak üzere 3 filme dönüşerek izleyici karşısına çıkacak. Bölümlerin yayın tarihleri hakkında açıklama yapıldı.

Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu ‘Atatürk’ dizisi Disney Plus tarafından iptal edilmiş, dizinin Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından iptal edildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. 6 bölümlük Atatürk dizisi, ikisi sinemada, biri TV'de 3 film şeklinde izleyici karşısına çıkacak.

YAYIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak. Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak.

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İKİNCİ KISIM OCAK AYINDA YAYINLANACAK

Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek. Filmin yapım ve yönetmen ekibi, ileriki günlerde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek

atatürk-dizisi-oyuncuları

ATATÜRK DİZİSİNİN OYUNCULARI ARASINDA KİMLER VAR KİMLER

'Bodrum Masalı', 'Kaybedenler Kulübü', '7'nci Koğuştaki Mucize', 'Martıların Efendisi', 'Beni Çok Sev', 'Ferhat ile Şirin', 'Kuzey Güney', 'Aşk ve Ceza', 'Devrim Arabaları' gibi çok sayıda film ve dizinin de yönetmeliğini yapan Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

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Dizideki diğer karakterler ise şöyle; Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.

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