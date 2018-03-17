Diva'ya nota yırttıran Salih konservatuvardan atılmış

Popstar 2018 programında gösterdiği performansıyla jüri üyesi Bülent Ersoy'u mest eden ve haftanın birincisi olan Edirneli Salih Zülüfüoğlu'nun, Trakya Üniversitesi Konservatuvarından atıldığı ortaya çıktı. Zülüfoğlu, ortaokul birinci sınıfta dersleri kötü olduğu sınıfta kalmış ve aynı sınıfı 3 sene okuduğu için okuldan atılmış.

BÜLENT ERSOY'A NOTA KAĞITLARINI ATTIRDI

Popstar 2018 programının ilk haftası "Devlerin Aşkı" şarkısını söyleyerek jüri üyelerinden 100 tam puan almayı başaran Zülüfoğlu, kusursuz performansıyla Bülent Ersoy'a nota kağıtlarını sahneye fırlattırmayı başardı. Edirne Umurbey Mahallesi'nde mütevazi yaşamı olan ve herkesin gözdesi olmayı başaran Zülüfüoğlu, 24 yaşında evli ve bir çocuk babası.

"OKULDA TEMBELDİM"

13-14 yaşından beri müzik camiasının içinde olduğunu belirten Zülüfoğlu, "Aynı zamanda keman sanatçısıyım. Konservatuvarı bitiremedim. Eğitim hayatım iyi değildi. Tembel biriydim okulda. Okumayı sevmiyordum. Orta birinci sınıfı okumadım. Çalışmadığım için normal derslerden kaldım, keman dersimden değil. Eğitim derslerinden kaldım" dedi.