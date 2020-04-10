Diyabet hastaları için diyet rehberi

Diyabet rahatsızlığı bulunan kişiler için uygulanması gereken diyet programı ve dikkat edilmesi gerekenler genele nazaran biraz daha farklıdır. Fazla kilolardan kurtulmanın daha kritik önem arz ettiği bu rahatsızlıkta, her grup besinin diyet listesinde dengeli bir oranda yer alması oldukça önemlidir. Diyet yapmak isteyen diyabet (şeker) hastaları için dikkat edilmesi gerekenleri ve besinleri anlatan Diyetisyen Mehtap Yakut, konu hakkındaki tüm merak edilenleri yanıtladı. ŞEKER GEREKLİ ANCAK BASİT ŞEKER OLMAMAK KAYDIYLA... Sağlıklı bireylerde kanda şeker ve insülin düzeyleri birbirine paralel seyrederken, pankreasta insülin üretiminin azalması ve/ya bunun doku ve organlar seviyesinde yeterli etki gösterememesi durumunda diyabet gelişir. Diyabet rahatsızlığı gelişen bireylerin birçok besinden uzak durması, tüketirken de dikkatli olması gerekir. Şeker ve şekerli ürünler de bu besinlerden yalnızca biridir. Beynin sürekli olarak enerji harcaması ve bu durumdan kaynaklanan gereksinimin şeker ile giderilebiliyor olması nedeniyle vücudumuz şekere ihtiyaç duyar.

Ancak diyabet hastaları için şekeri kompleks karbonhidratlardan karşılamak çok daha faydalı ve sağlıklıdır. Çünkü kompleks şeker, basit karbonhidratlar gibi kan şekerini aniden yükseltmez. Bu yüzden de glisemik indeksi düşük meyve ve sebzeler tercih edilmelidir.

Bununla beraber diyabetin tedavisi düzenli egzersiz ile sağlıklı ve dengeli beslenmeden geçer. Diyabet hastaları için oluşturulan sağlıklı beslenme programı da kişiye özel olarak hazırlanır. Bu öğünlerde daha öncede belirttiğim gibi şeker içeren besinlere ölçülü miktarda yer verilir. Bunun nedeni ise vücuda “Sevgili vücudum, kan şekerimi bir anda yükseltmemen için bu tür yiyeceklerden uzak duruyorum!” sinyali gönderebilmektir. ÖĞÜN SAYISI VE ARA ÖĞÜNLER ÇOK ÖNEMLİ Diyabet hastalarının beslenme piramidi oluşturulurken öğün sayısı ve saati büyük öneme sahiptir. Çünkü diyabet hastaları için öğün sayısı kan şekerini devamlı dengede tutan, aniden yükselmesini ve düşmesini dengeleyen en önemli faktördür. Biz bu yüzden toplamda 3 ana ve 3 ara öğün olmak üzere toplamda 6 öğün öneriyoruz. Son ara öğünün ise yatmadan 2,5 saat önce tüketilmesini tavsiye ediyoruz.