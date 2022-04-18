YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

18.04.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 959'uncu gününde sürüyor.

Hakkari'den 2013 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Şahin Şahin için gelen anne Fatma Çetin de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Çetin, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

Yıllardır görmediği evladı için eyleme katıldığını dile getiren Çetin, "Oğlum bir an önce güvenlik güçlerine teslim olsun." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakırlı kızlar ragbiye gönül verdi, Türkiye şampiyonu olduDiyarbakırlı kızlar ragbiye gönül verdi, Türkiye şampiyonu oldu
Eşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldıEşeğin ısırdığı çocuğa boyun bölgesindeki dokudan göz kapağı yapıldı
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladıTrabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:33
Öğle
12:24
İkindi
16:05
Akşam
19:04
Yatsı
20:25

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Pazartesi

Dağkapı Eczanesi
Sur
Murat Eczanesi
Yenisehir
Büyük Eczanesi
Baglar
Çevre Eczanesi
Baglar
Işık Eczanesi
Baglar
Vahdet Eczanesi
Kayapinar
Hilal Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kocası eve evlatlık getirmişti! O detay gerçeği ortaya çıkarttı

Kocası eve evlatlık getirmişti! O detay gerçeği ortaya çıkarttı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.