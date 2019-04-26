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Diyarbakır’da düğün çıkışı silahlı satırlı kavga: 3 ağır yaralı

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YAŞAM  | 26.04.2019 03:58 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün çıkışı iki grup arasında silahlı satırlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi, Aydın Aslan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre düğünde tartışan iki grup, düğün çıkışı karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından silah ve satırların çekildiği kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar can havliyle bir petrol ofisinin içerisine kaçarken olayı gören petrol ofisi çalışanları 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay, bölgeye polislerin gelmesiyle sona ererken, yaralılar çağrılan ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri ise olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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Diyarbakır bağlar düğün satırlı kavga silahlı kavga
 

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