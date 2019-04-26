Diyarbakır’da düğün çıkışı silahlı satırlı kavga: 3 ağır yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi, Aydın Aslan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre düğünde tartışan iki grup, düğün çıkışı karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından silah ve satırların çekildiği kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar can havliyle bir petrol ofisinin içerisine kaçarken olayı gören petrol ofisi çalışanları 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay, bölgeye polislerin gelmesiyle sona ererken, yaralılar çağrılan ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik güçleri ise olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

