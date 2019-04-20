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Diyarbakır’da hasarlar nedeniyle yıkılma kararı verilen binada ölümü bekliyorlar

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GÜNDEM  | 20.04.2019 06:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıkılma tehlikesi olan 6 katlı bina için boşaltma kararı alındı. Binayı boşaltmalarına rağmen kendilerine destek verilmediğini ve binanın da yıkılmadığını belirten apartman sakinleri, her an yıkılma tehlikesi bulunan evlerine gidip ölümü beklemeye başladı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. sokakta bulunan Güllü apartmanı için 10 Mayıs 2018’de Bağlar Belediye Başkanlığı encümen kararı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce apartmanın taşıyıcı duvarlarında oluşan yapısal hasar nedeniyle yıkılma tehlikesi oluşturduğundan dolayı boşaltılma kararı alındı. 6 kat 12 daireden oluşan Güllü apartmanında oturan vatandaşlar, kararın ardından evlerini boşalttı. Alınan karardan sonra yetkililerin yardım etmediğini iddia eden bina sakinleri, maddi imkanları olmadığı için tekrar evlerine taşındıklarını söyledi. Bina sakinleri, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım talebinde bulundu.

'HEPİMİZ YOKSULUZ, İŞSİZİZ, ÇIKAMIYORUZ, KİRALARI ÖDEYEMİYORUZ'

Yıkılma tehlikesi oluşturan binadan taşındıktan sonra kirayı ödeyemeyen bina sakini Hasan Yavuz Kılıç, kendilerinin yoksul ve işsiziz olduklarından dolayı çıkamadıklarını ve kiraları ödeyemediklerini dile getirdi.

branda

Kılıç, 'Burada 18 Mayıs 2018’de binaya yıkım kararı geldi ve mühürlenmişti. Bu binayı hepimiz boşalttık. Kira yardımında bulunacaklardı bize, hiç kimse bize yardım etmedi. Biz mecburen bu binayı terk etmek zorunda kaldık. 6 kat 12 dairedir, 12 aile olarak biz hepimiz bu binayı terk ettik ve bu yardımlar, hiçbir ses hiçbir yerden gelmediği için biz binaya tekrar geri gelmek zorunda kaldık 7-8 aile olarak. Biz şu an çok mağduruz, şu an bizi hayata bağlayan tek şey şu brandadır. Bunu da borçla aldık, getirdik astık sırf yağmur kaçırıp dökülmesin bina. Yani bugün yıkılmasa yarın yıkılır. Çok riskli ve tehlikeli binadır. Etrafımızda da şu an 300 aileden fazla etrafımızda bina var. Bu binanın yıkılması demek 300 ailenin canının alınması demektir. Buna dikkat edilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerine buradan sesleniyoruz ne olur bize yardım edin. Hepimiz yoksuluz, işsiziz, güçsüzüz, çıkamıyoruz kiraları ödeyemiyoruz buradayız' dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır yıkık bina

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