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Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan Fırat kaplumbağası bulundu

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YAŞAM  | 22.06.2019 05:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi kırsalında nesli tükenme noktasında olan Fırat kaplumbağası bulundu. Kaplumbağa doğal yaşam alanı olan Dicle Nehri'ne geri bırakıldı.

Diyarbakır'da nesli tükenmek üzere olan Fırat kaplumbağası bulundu

Türkiye’de sadece Fırat ve Dicle nehirleri ile İran, Suriye ve Irak’taki kollarında bulunan yumuşak kabuklu Fırat kaplumbağası, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bulundu.

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Doğa Koruma Milli Parklar Diyarbakır Şubesi ekipleri, nehrin uzağında bulunan Fırat kaplumbağasını, doğal yaşam alanına bıraktı.

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Büyüklerinin boyu 1 metreyi ve 15 kilogramı bulan Fırat kaplumbağaları hayatlarının büyük bir bölümünü çamura gömülü olarak geçirmesi ile biliniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Fırat kaplumbağası dicle nehri

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