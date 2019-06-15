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Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

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HABER  | 15.06.2019 01:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve bir aracın da kurşunlandığı silahlı kavgada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ercan K., vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

OTOMOBİLE ÇAPRAZ ATEŞ

Bunun üzerine Ercan K.’nın yakınları da Girne Caddesi'nde seyir halinde olan karşı tarafın aracına pompalı tüfek ve tabancayla çapraz ateş açtı. Bu saldırıda da araçta bulunan Mehmet K. ve Musa K. ile aracıyla yoldan geçen Nejdet A., vurularak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, çevrede geniş güvenlik alırken olay yerleri güvenlik şeridi ile çembere alındı. Yaralılardan Musa K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır bağlar silahlı kavga

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