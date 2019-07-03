Mynet Trend

Diyarbakır'da trafik magandası can aldı! O anlar kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 08:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Esmer Teke isimli kadına çarparak ölümüne neden oldu. Araç sürücüsü farklı bir otomobile binip olay yerinden kaçarken, yaşanan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç bir başka araçla hız yarışı yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke (51) isimli kadına çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Araç sürücüsü Teke'ye çarptıktan sonra 50 metre ileride durarak hız yarışı yaptığı otomobile binip olay yerinden kaçtı. Trafik magandasının çarpması sonucunda orta refüjün üzerine düşerek ağır yaralanan Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaşanan kaza anı kameraya anbe anyansıdı. Kazadan sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırıDehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı
Onu görünce şaşkınlık yaşadılarOnu görünce şaşkınlık yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kaza maganda

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Kayıp prenses ile ilgili bomba iddia! Diplomatik kriz çıkabilir!

Partinin sabahında öz annesine tecavüz etti!

Partinin sabahında öz annesine tecavüz etti!

Sınırda iğrenç olay! Kaçak göçmen Van'da tecavüze uğradı

Sınırda iğrenç olay! Kaçak göçmen Van'da tecavüze uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

Onu görünce şaşkınlık yaşadılar

Görevliler raylara düşen çocuğu son anda kurtardı

Korku dolu anlar! Çocuk raylara düştü

Kahramanmaraş'ta bir kişi acımasızca dövülüp, silahla vuruldu

Önce sopayla dövdüler, sonra...

Mardin'de eski eş dehşeti! Çocuğunun çığlıkları arasında eski eşini darp edip bıçakladı

Eski koca dehşeti! Her şey çocuğunun gözleri önünde oldu

Bursa'da kan donduran olay! 50 lira için arkadaşını öldürdü

Kan donduran olay! 50 lira için arkadaşını başından bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.