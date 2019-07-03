Diyarbakır'da trafik magandası can aldı! O anlar kamerada

Olay, Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç bir başka araçla hız yarışı yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke (51) isimli kadına çarptı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Araç sürücüsü Teke'ye çarptıktan sonra 50 metre ileride durarak hız yarışı yaptığı otomobile binip olay yerinden kaçtı. Trafik magandasının çarpması sonucunda orta refüjün üzerine düşerek ağır yaralanan Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaşanan kaza anı kameraya anbe anyansıdı. Kazadan sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)
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