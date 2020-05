Diyarbakır'ın fethinin 1381. yıl dönümü

Diyarbakır'ın her dönem ve her zaman bu zenginliği taşımanın onurunu yaşadığını aktaran Güzeloğlu, gönüllerin fethedilmesinin, fethin kahramanlarının her zaman hatırlanacağını anlattı.

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl Diyarbakır’ın fethinin büyük etkinliklerle kutlanamadığını ifade eden Güzeloğlu, şöyle dedi:

"Bütün Diyarbakırlıların gönlünde, fethin bütün komutan ve kahramanlarını rahmetle anan, onlara minnet sunan düşünceleri için huzurlarına geldik. Diyarbakır, birlik ve beraberlik içerisinde İslam'la şereflendiği tarihten bu yana geleceğe taşınması noktasında çok daha güçlü bir iradeyi sergileyecektir. Rabb'im bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hainlere, birlik ve beraberliğimiz bozmak isteyen, ezanımızı dindirmek, bayrağımızı indirmek, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. 1381 yıl önce fethi gerçekleştiren İslam ordularının komutanlarına, tüm kahramanlarına selam olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.