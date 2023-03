Diyarbakırlı öğrencilerin projesi 116 ülkeden bin 290 takım içinde ilk 10’da

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan Delavo ve Hemi Change takımları, hazırladıkları sürdürülebilirlik projeleri ile The Earth Prize 2023’te başarılı ilk 10 takım arasına girerek finalist oldu.

Peter McGarry tarafından kurulan İsviçre merkezli The Earth Foundation’ın bir girişimi olan The Earth Prize, her sene dünya genelinde düzenlediği çevresel sürdürülebilirlik yarışması ile 13-19 yaş arasındaki öğrencilerin dünya toplumlarının yaşadığı çevre sorunları için ürettikleri projelerini destekliyor. Program, her yıl başarılı ilk dört takıma ve yılın eğitimcisi seçilen öğretmenlere çeşitli ödüller vererek projelerin geliştirmesine olanak sağlıyor.

The Earth Foundation tarafından düzenlenen The Earth Prize, bu yıl 116 farklı ülkeden bin 290 takımın katılımıyla, çevresel sorunlar için hazırlanan projeler arasında başarılı 10 projeyi seçerek finalistlerini belirledi. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinin kurduğu Delavo ve Hemi Change takımları, hazırladıkları sürdürülebilirlik projeleri ile The Earth Prize 2023’te başarılı ilk 10 takım arasına girerek finalist oldu. Ayrıca, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Global Education Center danışmanı Cemil Yıldız ise, takımlara olan katkılarından dolayı “Yılın Eğitmeni” ödülü için finale kalmaya hak kazandı.

The Earth Prize 2023 finalist takımlarından biri olan Delavo takımı, yaşadıkları dünya üzerinde olumlu etkiler bırakmayı hedefleyerek hazırladıkları ECaundry projeleri ile çamaşır makinelerinin su ve elektrik tüketimini düşürmek amacıyla geliştirilmiş bir ek sistem oluşturduklarını belirterek, çamaşır makinelerinde kullanılan suyun arıtılması ve tekrar kullanılmasına olanak sağladıklarını vurguladı. Takım üyelerinin yapmış olduğu hesaplamalar sonucu, projelerinin hayata geçmesiyle bir makinenin yılda yaklaşık 8 bin 200 litre su tasarrufu sağlayabileceğini ve kısa sürede oluşturulan sistemin maliyetini telafi edebileceğini ifade etti.

Bir diğer finalist takım Hemi Change ise, plastik kirliliğinin olumsuz etkilerini azaltmayı ve günümüzde kullanılan plastiğin yerine geçecek çevre dostu bir alternatif sunmayı hedeflediğini söyledi. Finalist takımların üyeleri, hedeflerinin The Earth Prize tarafından seçilecek en iyi 4 proje arasına girdikten sonra projelerini hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Kurucu Temsilcisi Zeki Esen, “The Earth Prize tarafından düzenlenen çevresel sürdürülebilirlik yarışmasında finalist olmaya hak kazanan takımlar arasında okulumuzu ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz adına mutluluk duyuyor, başarılarıyla gururlanıyoruz. Öğrencilerimizin hazırladıkları projelerle dünyanın geleceği için değerli işler ortaya koyacaklarına inanıyorum ve final yolunda kendilerine başarılar diliyorum" dedi.