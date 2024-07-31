Diyet dondurma tarifi: Diyet dondurma nasıl yapılır?

Diyetini bozmak istemeyenlere hitap eden lezzetli bir serinleme yöntemi: Diyet dondurma tarifi! Siz de bu tarifi birkaç dakika içinde kolaylıkla hazırlayabilir, sıcak yaz günlerinde bu şekersiz tarifle serinleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
Fit diyet dondurma tarifi için aşağıda verdiğimiz tarif adımlarını kullanabilirsiniz. Muz yerine başka malzemeler ve meyveler de tercih edebilirsiniz. Son aşamadan sonra isterseniz bir gece buzlukta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
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