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    Diyet dondurma tarifi: Diyet dondurma nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 02:44
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    Diyetini bozmak istemeyenlere hitap eden lezzetli bir serinleme yöntemi: Diyet dondurma tarifi! Siz de bu tarifi birkaç dakika içinde kolaylıkla hazırlayabilir, sıcak yaz günlerinde bu şekersiz tarifle serinleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

    Diyet dondurma tarifi: Diyet dondurma nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç kisilik 2
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 0dk
    Kalori/Porsiyon 184kal

    Fit diyet dondurma tarifi için aşağıda verdiğimiz tarif adımlarını kullanabilirsiniz. Muz yerine başka malzemeler ve meyveler de tercih edebilirsiniz. Son aşamadan sonra isterseniz bir gece buzlukta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 bardak süzme yoğurt
    • 2 muz
    • 3 kaşık bal
    • 1 çay kaşığı vanilya

    TARİF

    • Muzları dilimleyerek buzlukta dondurun.
    • Diğer malzemeleri bir kapta karıştırın.
    • Donan muzları da karışıma ekleyin.
    • Geniş bir kaba karışımı yayın.
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    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    dondurma tarif
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