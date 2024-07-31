Diyet dondurma tarifi: Diyet dondurma nasıl yapılır?

Fit diyet dondurma tarifi için aşağıda verdiğimiz tarif adımlarını kullanabilirsiniz. Muz yerine başka malzemeler ve meyveler de tercih edebilirsiniz. Son aşamadan sonra isterseniz bir gece buzlukta beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

MALZEMELER 1 bardak süzme yoğurt

2 muz

3 kaşık bal

1 çay kaşığı vanilya