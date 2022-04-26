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Diyet listelerinin favorisi semizotunu tüketmek için 7 sebep

26.04.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen semizotu salçalı yemek olarak ya da yoğurtlayarak tüketilir. Besleyici ve sağlıklı olan semizotu diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasındadır. İşte semizotunu tüketmek için 7 sebep...

Diyet listelerinin favorisi semizotunu tüketmek için 7 sebep

Hafif ve leziz bir yemek olan semizotunun insan vücuduna birçok faydası bulunur. Semizotunu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri de yaprakların rengidir. Yaprakları koyu renkte olan semizotunu tercih etmeniz önerilir. İşte semizotunu tüketmek için 7 sebep...

TOK TUTAR

Akdeniz bölgesinde yetişen semizotu, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da bolca tüketilen semizotu, tokluk hissi yaratır.

Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

KALSİYUM YÖNÜNDEN ZENGİNDİR

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan semizotu kalsiyum yönünden zengindir.

Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

DENGELİ BESLENMENİZE YARDIMCI OLUR

Diyet listelerinde sıklıkla yerini alan semizotu, zayıflama serüveninde yardımcı olur.

Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

C VİTAMİNİ BARINDIRIR

Tam bir şifa deposu olan semizotu, içeriğinde C vitamini barındırıyor. Semizotunun baharda daha fazla tüketilmesi öneriliyor.
Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

TADI LEZİZDİR

Semizotunu gerek salçalı yemeğini yaparak gerek yoğurtlayarak tüketebileceğiniz gibi salatasını da yapmanız mümkün.

Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

OMEGA-3 YAĞ ASİDİ FAZLADIR

Semizotunda, diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla daha fazla omega-3 yağ asidi vardır.

Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

DEMİR İÇERİR

Oksijenin kırmızı kan hücrelerine taşınmasında etkin olan demirin eksikliği halsizlik ve baş dönmesine neden olur. Demir açısından zengin olan semizotunun tüketilmesi önerilir.

Diyet listelerinin favorisi semizotunu tükenmek için 7 sebep

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