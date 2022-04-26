Diyet listelerinin favorisi semizotunu tüketmek için 7 sebep

Hafif ve leziz bir yemek olan semizotunun insan vücuduna birçok faydası bulunur. Semizotunu seçerken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan biri de yaprakların rengidir. Yaprakları koyu renkte olan semizotunu tercih etmeniz önerilir. İşte semizotunu tüketmek için 7 sebep...
Akdeniz bölgesinde yetişen semizotu, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'da bolca tüketilen semizotu, tokluk hissi yaratır.
Kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan semizotu kalsiyum yönünden zengindir.
Diyet listelerinde sıklıkla yerini alan semizotu, zayıflama serüveninde yardımcı olur.
Tam bir şifa deposu olan semizotu, içeriğinde C vitamini barındırıyor. Semizotunun baharda daha fazla tüketilmesi öneriliyor.
Semizotunu gerek salçalı yemeğini yaparak gerek yoğurtlayarak tüketebileceğiniz gibi salatasını da yapmanız mümkün.
Semizotunda, diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla daha fazla omega-3 yağ asidi vardır.
Oksijenin kırmızı kan hücrelerine taşınmasında etkin olan demirin eksikliği halsizlik ve baş dönmesine neden olur. Demir açısından zengin olan semizotunun tüketilmesi önerilir.
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